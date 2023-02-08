Наиболее масштабное предложение: в Польше рассказали, сколько бойцов ВСУ там готовы обучить

В Польше подчеркнули, что Украина должна выиграть войну

Польша готова ежемесячно проводить комплексную подготовку сразу двух батальонов украинских военных одновременно в рамках программы ЕС по обучению бойцов ВСУ.

Как сообщает Укринформ, заместитель министра обороны страны Войцех Скуркевич во время заседания Сейма заявил, что это наиболее масштабное предложение относительно подготовки подразделений ВСУ.

Кроме базовой военной подготовки это будет включать в себя также и специальную подготовку, в том числе саперов и медиков.

"Польское предложение отличается декларацией групповой подготовки… Будем ежемесячно начинать обучение одновременно двух украинских батальонов", — сказал чиновник.

При этом он подчеркнул, что программа обучения не должна ограничиваться тренировками, а должна включать в себя комплексную программу подготовки к боевым действия. Кроме того, он подчеркнул, что техника на которой проводилось обучение должна быть передана Украине бесплатно.

"Украина должна выиграть эту войну, в противном случае последствия достижения россией своих целей с помощью агрессии будут иметь деструктивное влияние на целую систему международной безопасности", — добавил Скуркевич.

Как сообщалось ранее, Европейский союз намерен объявить о том, что по своей программе подготовки украинских военных готов обучить в два раза больше бойцов ВСУ, чем изначально планировал.