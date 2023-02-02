ЕС расширит программу обучения бойцов ВСУ в два раза: сколько военнослужащих пройдет подготовку

Официальное объявление должно быть сделано в ближайшие дни

Европейский союз намерен объявить о том, что по своей программе подготовки украинских военных готов обучить в два раза больше бойцов ВСУ, чем изначально планировал.

Как информирует DW, официальное объявление об этом будет озвучено во время саммита ЕС 3 февраля, который предварительно должен пройти в Киеве.

Таким образом, если изначально планировалось обучить 15 тысяч военных, то теперь эта цифра вырастет до 30 тысяч.

Кроме того, Евросоюз на этом саммите намерен объявить о выделении пакета в 25 миллионов евро на разминирование.

Как сообщалось ранее, о старте программы по подготовке украинских военных (EUMAM) было объявлено в ноябре 2022 года, тогда ожидалось, что в ее рамках 15 тысяч украинских военных пройдут обучение в европейских странах. В расширенной программе не исключается также и подготовка танкистов по управлению ОБТ Leopard 2.

В конце января ЕС выделил программу обучения еще 45 миллионов евро.

Стоит отметить, что подобная миссия уже работает в Великобритании. При этом своих инструкторов согласились отправить Канада, которая уже тренировала украинских бойцов в рамках программы UNIFIER, а также Швеция.