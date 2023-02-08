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Новий наступ росіян уже йде: військовий розповів, де ворог атакує, окрім Бахмута

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
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Росіяни обрали особливу тактику повторного наступу Новина оновлена 08 лютого 2023, 21:42
Росіяни обрали особливу тактику повторного наступу. Фото Ілюстративне фото

Окупанти наступають по всьому сходу — це найгарячіший напрямок боїв

На сьогоднішній день Донбас залишається найбільш гарячою точкою на фронті, де ведуться найнапруженіші бої. Росіяни кидають багато сил, щоб прорвати позиції українських воїнів у районі Вугледара, Кремінної, Куп’янська та Лимана.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів військовий експерт, полковник ЗСУ Владислав Селезньов. За його словами, активна фаза бойових дій на сході України розпочалася 25 січня.

Росіяни практично безперервно атакують позиції Сил оборони України в районі Вугледару. Також ворог активізувався в районі Куп’янська та Лимана – перекинув туди майже всіх десантників із 76-ї бригади ВДВ.

"Активні бої в районі Авдіївки тривають понад 11 місяців. Там постійно складна ситуація. Понад 5 місяців тривають активні бойові дії на Бахмутському напрямку. Активізувалися вони також у районі Куп’янська та Лимана – після того, як туди перемістилися практично всі підрозділи 76-ї повітряно- десантної дивізії збройних сил росії. Дуже серйозного, елітарного рівня дивізії. Вона поповнена мобілізованими, що пройшли курс підготовки і бойового злагодження, у тому числі на території Республіки Білорусь", — розповідає полковник.

З огляду на це повторний наступ росіян, про який останнім часом говорять експерти, вже йде. Ворог перейшов до активних дій, не зібравши чималої кількості сил в одному-двох-трьох місцях для несподіваної атаки позицій ЗСУ. Противник вибрав іншу тактику — поступово збільшувати тиск на Донбасі. І це дає йому певні результати.

"Наприклад, українським силам оборони, які діють у районі Кремінної, зараз вкрай складно. Бої йдуть у лісі, що межує з цим населеним пунктом. Путінська армія постійно посилює тиск. Мета у неї та сама – взяти під свій контроль Донецьку та Луганську області повністю", – пояснив експерт.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що росіяни зосередили на Лиманському напрямі велику кількість живої сили та техніки. Однак наступ ворога не має успіху, каже експерт.

Теги:
#Донбас #Росіяни #Наступ #Владислав Селезньов