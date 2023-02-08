Не Донбас: Данілов назвав ще два напрямки, де росія може піти у наступ

Найгарячішим напрямком під час нового наступу може стати не Донбас

Вже найближчим часом росія може піти у повторний наступ з боку Харківщини і Запоріжжя. Проте, наскільки успішним буде просування "другої армії світу" вглиб України, залежатиме від Збройних сил.

Такий несподіваний прогноз у коментарі агенції Reuters озвучив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, зазначивши, що активізувати наступальні дії російські окупанти можуть ближче до річниці повномасштабної війни, 24 лютого, аби продемонструвати своєму народові хоча б якийсь успіх.

За його словами, наскільки наступ росіян буде успішними, "залежатиме саме від нас".

"Спроби наступу або на Харківському, або на Запорізькому напрямку, звичайно, будуть зроблені. У них має бути велике бажання зробити щось велике, як вони це бачать, до цієї дати", — пояснив Данілов.

Нагадаємо, що на думку військового експерта Дмитра Снєгирьова, який прокоментував ймовірний наступ росії, здійснити повторний напад росія може саме на Донецькому напрямку, адже саме там у ворога найбільша кількість мобілізованих і "вагнерівців".

Водночас, на думку відставного генерала СБУ Віктора Ягуна, окупанти можуть готувати наступ на чотирьох напрямках.