"М’ясо не хоче йти на забій?" Стало відомо про великі проблеми ПВК "Вагнер"

Російським окупантам важче поповнювати свої лави

Якщо в регулярну армію росії людей ще можуть набирати призовом і мобілізацією, то залучати прихильників вагнерівцям стало складніше. До організації перестали набирати засуджених. Втрати серед них, за даними на середину січня, становили майже 80%.

Пресслужба найманців підтвердила припинення набору. Лідер найманців євген пригожин заявив, що нових ув’язнених не набирають уже нібито майже місяць. Перед завербованими "всі зобов’язання виконуються". Однак не уточнено причину припинення набору.

Коментатори припустили, що ув’язнені не хочуть помирати даремно, що відбори стали примусовими, а також, що це пов’язано з проблемами у сприйнятті ПВК "Вагнер" та її лідера російським військовим і політичним керівництвом.

Ув’язнених вважають "м’ясом" для ПВК навіть у росії

ЗМІ також повідомляли, що вагнерівці зіткнулися з проблемами через свою тактику — тиснути живою силою. Створювати малі штурмові групи не можуть через нестачу людей, адже поранених дуже багато. Найманці з досвідом не можуть йти у бій, а стають інструкторами чи командирами в тилу. А деяким уготована інша доля

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що вагнерівським вербувальникам не вдається набирати нових солдатів у колоніях — вони приїжджати до місць позбавлення волі почали по другому колу. Як раніше розповідав "Телеграф", вагнерівці задіяні не лише в операціях в Україні — вони допомагають росії залучати на свій бік країни Африки, особливо політично нестабільні. Зав’язані вони там і у видобутку дорогоцінних товарів.