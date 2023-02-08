Ще один фронт: навіщо росія взялася шукати союзників в Африці

росія запустила виробництво горілки та просувається шляхом військового контролю

росія продовжує шукати друзів на Африканському континенті. Її мета – посилити вплив на бідні країни.

Про це повідомляє Financial Times. За їхніми даними, росіяни намагаються створити "пояс переворотів", щоб посилити свій вплив і відтіснити Захід.

У методах вони не скуті — операції проти повстанців, продаж зброї, просування автократії та м’якої сили. Зазначається, що знайти союзників вдалося в регіоні Сахель — політично-нестабільній ділянці біля Сахари від Малі до Судану.

Країни регіону Сахель

Допомагає просуванню росіян в африканських країнах негативне ставлення до Франції та держперевороти. Також цьому сприяє роль ПВК "Вагнер", які орудують у ЦАР. У країні є не лише 1500 воєнізованих формувань, але й російська присутність — це операції з видобутку золота та алмазів, виробництва алкоголю — горілки з носорогом та слоганом про російські технології. Вагнерівцям своїм життям завдячує і нинішній президент країни.

Саме вагнерівці контролюють багато золотодобувних та алмазних шахт. За даними ООН, близько 95% золота з ЦАР вивозять нелегально (дані на 2021 рік). Після вторгнення росії в Україну зріс обсяг нелегального експорту золота і прибуток від нього одержують російські компанії в Судані (дані Мінфіну США). Росіянам вдалося отримати згоду на військовий доступ до Порт-Судану, стратегічно важливу точку наЧервоному морі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Україна також веде курс на зближення із деякими країнами Африки. З гарячого континенту вже надходили танки — їх відправили з Марокко.

Додамо, що, перебуваючи в дипломатичній ізоляції, кремль відправив лаврова в африканське турне. Той відвідав Еритрею, де останні вибори до парламенту відбулися 1994 року. Тамтешній президент сам себе призначив на довічний строк і відтоді в країні взагалі нема виборів глави держави. А королівством Есватіні (колишній Свазіленд), яке також відвідав лавров, король Мсваті III править уже 36 років. Політичних партій у країні немає, а будь-яка опозиція душиться у зародку.