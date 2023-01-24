росія шукає друзів: лавров поїхав домовлятися про безвіз з крихітною країною в Африці

лавров проведе низку зустрічей з чиновниками

Вторгнувшись в Україну і посварившись з половиною світу російська федерація тепер змушена блукати світом у пошуках держав, які ще готові на дружні відносини з нею. Черговий "дипломатичний прорив" сучасної росії здійснив її глава МЗС сергій лавров. Представник "наддержави" прибув до маленької південноафриканської країни для переговорів.

Як пишуть російські пропагандисти, лавров поїхав до Королівства Есватині домовлятися про міжурядову угоду про безвізові поїздки для власників дипломатичних та службових паспортів. 24 січня він має провести переговори з міністром закордонних справ Есватині Тулі Дладлою та головним секретарем, виконуючим обов’язки міністра національної оборони та безпеки Есватині принцом Сікало Дламіні. Також він має зустрітися із прем’єр-міністром країни Клеопасом Дламіні.

Згодом стало відомо, що короля Есватині запросили на саміт росія — Африка.

"Йому (королю — Ред. ) передано повідомлення президента росії путіна про те, що його чекають у Петербурзі", — розповів лавров.

Зазначимо, що Есватині це одна з найменших держав Африки з населенням трохи більше мільйона людей, де вже понад 20 років править король Мсваті III, який має 15 дружин.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що російський диктатор путін втрачає довіру в Китаї, де деякі чиновники вважають, що він "збожеволів".

Також ми повідомляли, що навіть Іран, незважаючи на свої відносини з росією, не став визнавати анексовані регіони України російськими.