"Збожеволів": путін втрачає довіру керівництва Китаю

У Піднебесній припускають ймовірність того, що росії не вдасться здолати Україну

Російський диктатор володимир путін, який часто робить заяви про партнерство з Китаєм, втрачає довіру керівництва Піднебесної. Там дедалі більше сумніваються у тверезості його рішень.

Як пише видання Financial Times, посилаючись на китайських чиновників, у Піднебесній допускають ймовірність того, що росії не вдасться здолати Україну і вона вийде з конфлікту "другорядною державою", ослабленою політично та дипломатично на світовій арені.

"Окрім того, незважаючи на всі публічні заяви про двосторонню дружбу, у приватних бесідах деякі китайські офіційні особи висловлюють принаймні деяку недовіру до самого путіна ", — йдеться в матеріалі.

За словами джерел видання, москва не попереджала Сі Цзіньпіна про свій намір розпочати повномасштабне вторгнення в Україну. А в ході візиту до Китаю за кілька днів до війни путін лише повідомив, що може вжити "заходів", якщо Київ атакує російську територію та спровокує гуманітарну катастрофу. Джерело FT каже, що ця заява була сприйнята китайською стороною як сигнал про можливість деякого обмеженого військового втручання, а не тотального вторгнення, яке розпочав путін.

"путін збожеволів ", — сказав FT один з китайських чиновників, який відмовився назвати своє ім’я. "Рішення про вторгнення було прийнято дуже невеликою групою людей ( у росії — Ред ). Китай не повинен просто слідувати за росією ", — пояснив він.

За словами джерел FT, провали в оцінці ситуації навіть коштували кар’єри головному експерту з росії в китайському МЗС — заступнику міністра Ле Юйчену.

" Ле Юйчен був знижений на два рівні старшинства. Його визнали відповідальним за нездатність розвідки (передбачати — Ред ) російське вторгнення ", — сказав чиновник.

У матеріалі йдеться, що тепер же Китай хоче знизити напруженість у відносинах із Заходом, зміцнити позиції в Європі та пропонує себе не лише у ролі можливого миротворця, а й готовий взяти участь у післявоєнному відновленні України.

"Китай зрозумів, що він опинився в протистоянні надто багатьом країнам одночасно, особливо розвиненим країнам, які залишаються його головними економічними партнерами", — говорить Жан-П’єр Кабестан, експерт-китаїст у Hong Kong Baptist University.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому Китай прагне перемоги васальної росії у війні з Україною.