Не предупредил о вторжении: Китай не доверяет путину - Financial Times

В китайском правительстве заговорили о недоверии к президенту рф

Российский диктатор владимир путин не предупреждал лидера Китая Си Цзиньпина о своих намерениях напасть на Украину. Однако он заявлял о том, что россия будет готова нанести ответ в случае атаки на свои территории.

Как сообщает Financial Times, ссылаясь на собственный источник в китайском правительстве, путин говорил Си Цзиньпину о том, что войска рф могут ответить, если украинская армия начнет атаку на россию, но в то же время он умолчал о планах полномасштабного вторжения. Теперь в китайском правительстве говорят о недоверии лично к российскому диктатору.

В FT отметили, что Китай допускает сценарий, по которому рф выйдет из конфликта с Украиной экономически и политически ослабленной "второстепенной державой".

В то же время стало известно, что замминистра иностранных дел Китая Лэ Юйчэн был понижен в должности по причине того, что он не смог спрогнозировать войну россии с Украиной.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Китай озвучил свою позицию относительно полномасштабной войны в Украине, которую развязала россия. Выбирать между "друзьями" в Китае не готовы.