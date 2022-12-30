Си и путин провели переговоры: почему это очень опасно для Украины

Эксперт Артур Харитонов оценил "Телеграфу" последнее "потепление" отношений КНР и кремля

Политическое и экономическое сотрудничество Китая и путинской россии действительно продолжается и несет для Украины высокие риски. Но дружбе между КНР и рф на фоне агрессии кремля против украинцев можно и нужно противодействовать. Такое мнение в комментарии "Телеграфу" высказал эксперт-международник Артур Харитонов.

Ранее стало известно, что лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и кремлевский диктатор путин провели переговоры. Пропагандистские медиа рф уже процитировали главу КНР, мол, на фоне "сложной международной ситуации Китай готов наращивать политическое сотрудничество с россией и быть глобальными партнерами". Также Си якобы заявил, что китайские власти обратили внимание на то, что россия вроде бы не отказывается от разрешения "украинского конфликта" путем "переговоров", "мы высоко это ценим".

"Они сейчас проводят консультации, и фактически мы имеем объединение этих стран и построение их альянса. На самом деле это не ложь (о чем сегодня пишут росСМИ, — Авт.), а очень опасная тенденция. Если посмотреть конкретно на цифры, россия является главным партнером Китая во всем товарообороте, особенно в энергетике. Китайцы имеют рекордное количество инвестиций в рф. Китай обеспечивает юанизацию россии. То есть де-факто юань укрепляет рубль. Мы видим, как многие российские филиалы и учреждения перемещаются в КНР. Например, тот же Сбербанк закрывает свое отделение в Эмиратах, но открывает его в КНР. Другими словами, здесь есть настолько много аспектов, что ситуация тяжелая, и не нужно преуменьшать эту угрозу", — отмечает Харитонов.

По его словам, Украина сама никак не может повлиять на потепление отношений Поднебесной и кремля, кроме того, чтобы выработать коллективный подход с участием западных партнеров Киева, чтобы надавить на КНР.

"Для сдерживания Китая путем санкционных угроз. Потому что Китай должен понимать, что в случае, когда эта поддержка россии выйдет за красную линию (а она уже очень близко), КНР потеряет очень много. Но и Запад при этом тоже, и мы в том числе как часть коллективного Запада, должны быть готовыми платить цену за отказ от условно дешевых китайских товаров. Тут все не просто. Конечно же, что давить надо. Мое личное мнение, что стоит начать говорить о превентивных санкциях против Китая. Пекин, если и не поставляет россии военную технику, но он предоставляет рф финансирование, насыщая ее деньгами, которые идут на войну. Поэтому это нужно обрезать", — добавляет эксперт-международник.

Напомним, ранее в Пекин летал соратник путина дмитрий медведев, визит которого в КНР Павел Климкин (экс-глава МИД Украины) называл неважным и напоминающим какое-то шоу.

"Телеграф" также сообщал, почему Китай, известный своей неоднозначной позицией по поводу российско-украинской войны, сейчас находится в крайне сложном положении из-за полномасштабного вторжения россии в Украину, ведь "избирать между друзьями" он не готов.