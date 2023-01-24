россия ищет друзей: лавров поехал договариваться о безвизе с крохотной страной в Африке

лавров проведет ряд встреч с чиновни

Вторгнувшись в Украину и рассорившись с половиной мира российская федерация теперь вынуждена скитаться по миру в поисках государств, которые еще готовы на дружеские отношения с ней. Очередной "дипломатический прорыв" современной россии совершил её глава МИД сергей лавров. Представитель "сверхдержавы" прибыл в маленькую южноафриканскую страну для переговоров.

Как пишут российские пропагандисты, лавров поехал в Королевство Эсватини договариваться о межправительственном соглашении о безвизовых поездках для владельцев дипломатических и служебных паспортов. 24 января он должен провести переговоры с министром иностранных дел Эсватини Тули Дладлой и главным секретарем, исполняющим обязанности министра национальной обороны и безопасности Эсватини принцем Сикало Дламини. Также он должен встретиться с премьер-министром страны Клеопасом Дламини.

Позже стало известно, что короля Эсватини пригласили на саммит россия — Африка.

"Ему (королю — Ред.) передано сообщение президента рф путина о том, что его ждут в Петербурге", — рассказал лавров.

Отметим, что Эсватини это одно из самых маленьких государства Африки с населением чуть больше миллиона человек, где уже больше 20 лет правит король Мсвати III, имеющий 15 жен.

Напомним, ранее мы писали о том, что российский диктатор путин теряет доверие в Китае, где некоторые чиновники считают, что он "сошел с ума".

Также мы сообщали о том, что даже Иран, несмотря на свои отношения с россией, не стал признавать аннексированные регионы Украины российскими.