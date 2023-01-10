"Сошел с ума": путин теряет доверие руководства Китая

В Поднебесной допускают вероятность того, что россии не удастся одолеть Украину

Российский диктатор владимир путин, который часто делает заявления о партнерстве с Китаем, теряет доверие руководства Поднебесной. Там все больше сомневаются в трезвости его решений.

Как пишет издание Financial Times, ссылаясь на китайских чиновников, в Поднебесной допускают вероятность того, что россии не удастся одолеть Украину и она выйдет из конфликта "второстепенной державой", ослабленной политически и дипломатически на мировой арене.

"Кроме того, несмотря на все публичные заявления о двусторонней дружбе, в частных беседах некоторые китайские официальные лица выражают, по крайней мере, некоторое недоверие к самому путину", — говорится в материале.

По словам источников издания, москва не предупреждала Си Цзиньпина о своем намерении начать полномасштабное вторжение в Украину. А в ходе визита в Китай за несколько дней до войны путин лишь сообщил, что может предпринять "меры", если Киев атакует российскую территорию и спровоцирует гуманитарную катастрофу. Источник FT говорит, что это заявление было воспринято китайской стороной как сигнал о возможности некоторого ограниченного военного вмешательства, а не тотального вторжения, которое начал путин.

"Путин сошел с ума", — сказал FT один из китайских чиновников, который отказался назвать свое имя. "Решение о вторжении было принято очень небольшой группой людей (в рф — Ред). Китай не должен просто следовать за россией", — пояснил он.

По словам источников FT, провалы в оценке ситуации даже стоили карьеры главному эксперту по россии в китайском МИДе — замминистра Лэ Юйчэну.

"Лэ Юйчэн был понижен на два уровня старшинства. Его признали ответственным за неспособность разведки (предвидеть — Ред) российское вторжение", — сказал чиновник.

В материале говорится, что теперь же Китай хочет снизить напряженность в отношениях с Западом, укрепить позиции в Европе и предлагает себя не только в роли возможного миротворца, но и готов поучаствовать в поствоенном восстановлении Украины.

"Китай понял, что он оказался в противостоянии слишком многим странам одновременно, в особенности развитым странам, которые остаются его главными экономическими партнерами", _ говорит Жан-Пьер Кабестан, эксперт-китаист в Hong Kong Baptist University.

Напомним, ранее мы писали о том, почему Китай жаждет победы вассальной россии в войне с Украиной.