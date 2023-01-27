Курс на зближення: як Україна зміцнює зв'язки з Африкою, і чому це важливо в умовах війни

Співпраця з африканськими країнами підсилить захист України та допоможе у повоєнному відновленні

У 2023 році Україна активно працюватиме над зміцненням зв'язків з десятками країн Африки. Про це під час конференції послів України "Війна і нові горизонти у світі" заявив президент Володимир Зеленський. Глава держави анонсував заходи, направлені на перезавантаження відносин з цим континентом, а також посилення дипломатичного і політичного впливу України на Глобальному Півдні.

"Телеграф" з'ясовував, яким чином Україна планує зміцнити відносини з країнами Африки, і яку користь від цього матиме у перспективі.

Миротворча діяльність та гуманітарна допомога як фундамент дружби

У грудні 2022 року президент України Володимир Зеленський заявив, що глобальне зростання й міжнародну стабільність у сучасному світі неможливо уявити без відносин з Африкою та іншими частинами Глобального Півдня. Тому Україна має знайти формат свого лідерства в стратегічних процесах, і роль дипломатичного корпусу України за цих обставин буде визначальною.

Програма з укріплення зв'язків між Україною та Африкою передбачає відкриття нових посольств у 10 країнах на континенті. З метою підвищення ефективності роботи української дипломатії в закон "Про дипломатичну службу" будуть внесені зміни. Тепер посли матимуть вплив на формування команди посольства. Також на законодавчому рівні будуть виправлені несправедливості у фінансуванні роботи українських представництв в Африці.

"Потрібно вивести на новий рівень спроможності України в зовнішній політиці надзвичайних ситуацій. Нам потрібен такий інструмент, який дасть Україні змогу бути субʼєктом реагування на кризові ситуації у світі. Наша присутність має бути відчутною всім, у нашій допомозі мають бути зацікавлені всі. Для цього готуємо створення Українського агентства міжнародної допомоги, яке розширить географію нашого впливу і створить додаткові лінії співпраці з партнерами", — заявив глава держави.

Дипломатична робота у зазначеному напрямку розпочалася ще у 2022 році. Восени міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснив перше в історії незалежної України турне африканськими країнами, після чого зазначив, що результатами поїздки задоволений і вже готується до наступного візиту на континент.

Також посадовець анонсував проведення першої великої конференції "Україна-Африка" у 2023 році. Концепція заходу буде направлена на те, щоб зробити його максимально орієнтованим на результат в інтересах як України, так і африканських країн.

Вже у перші дні січня делегація Міністерства аграрної політики та продовольства України на чолі з міністром Миколою Сольським також відвідала низку африканських країн для налагодження дипломатичних зв'язків. Зустрічі з представниками влади та бізнесу відбулися у Сенегалі, Нігерії та Гані. Підбиваючи підсумки візиту, очільник Мінагро зазначив, що відвідані країни зацікавлені у розвитку співробітництва з Україною.

Варто зазначити, що стосунки України з африканськими країнами мають під собою фундамент нашої багаторічної миротворчої діяльності на континенті. Так, станом на 2019 рік, 81% українців, присутніх у миротворчих контингентах під прапорами ООН та НАТО, були дислоковані саме в країнах Африки, повідомляє Міноборони.

Протягом останніх 25 років українські миротворці зробили помітний внесок у вирішення конфліктів в Мозамбіку, Кот-д’Івуарі, ДР Конго, а також сприяли стабілізації відносин між Ефіопією та Еритреєю. Крім того, в рамках діяльності ООН українські військові несли в Анголі, Сьєрра-Леоне, Ліберії та Судані.

Крім того, попри повномасштабну війну з росією, Україна продовжує виступати гарантом продовольчої безпеки на Африканському континенті. Станом на сьогодні країни Африки найбільше відчувають гострий дефіцит в продовольстві, а також потерпають від підвищення цін на нього.

Від початку 2023 року Україна вже відправила до Африки 194,4 тис. тонн агропродукції на 8-ми суднах, із яких – 46,5 тис. тонн пшениці. Всього ж коридором, створеним в рамках зернової угоди, уже вийшло 673 судна з 18,4 млн тонн української агропродукції, повідомляє Мінагро. Ці показники могли б бути в рази вищими, проте російські "інспектори" продовжують створювати штучні перешкоджання роботі "зернової ініціативи", пропускаючи лише 2-3 судна на добу.

Після перемоги України у війні об'єми поставок продовольства будуть відновлені, а це означає, що в портах Африки повинні з'явитися зернові хаби, які дозволять отримувати більше українського зерна, а також зробити агропродукцію дешевшою через стабільне постачання. За словами міністра Сольського, хаби для прийому та зберігання агропродукції вже будують в країнах західної та східної Африки.

Перспективи співпраці

Африканський континент — один з найбагатших на природні копалини та ресурси. Тісна співпраця з цими країнами може сприяти стрімкому розвитку української промисловості та економіки в цілому, що має критичне значення для повоєнного відновлення нашої держави.

За словами президента Володимира Зеленського, Україна розглядає можливість розширення торгівлі з країнами континенту у деяких сферах. Зокрема, йдеться про вихід на африканський ринок вітчизняних аграрних компаній та експорт українського продовольства. На меті — присутність українського бізнесу у 30 державах.

"Ми також розробили концепцію Торгового дому "Україна — Африка" з відкриттям його представництв у столицях найбільш перспективних країн континенту", — сказав президент.

Не менш важливим для України в сьогоднішніх реаліях є питання військової співпраці з країнами Африки. За словами військового експерта, полковника запасу ЗСУ Олега Жданова, ці держави мають потужний військовий потенціал, адже свого часу їх озброював весь світ, в тому числі СРСР, а у подальшому — росія.

"На зберіганні у цих країн величезна кількість озброєння та військової техніки радянського зразку. Співпраця з ними на цьому рівні могла б забезпечити Україні відчутну військову підтримку. Участь Кенії, Ліберії, Марокко і Тунісу в засіданнях контактної групи в форматі "Рамштайн" вже принесла результат — Марокко передала ЗСУ близько 20 одиниць танків Т-72Б, що були закуплені у Білорусі в 2000-х роках та модернізовані в Чехії, а Туніс відправив до аеропорту Жешув у Польщі, який централізує матеріально-технічну допомогу Україні, два вантажні літаки", — зазначив експерт в коментарі "Телеграфу".

Окрім перспектив вигідної економічної та військової співпраці, міцні зв'язки з Африкою могли б забезпечити Україні потужну дипломатичну підтримку на політичній арені. Зокрема, зі 193 країн-членів ООН 54 є представниками африканських держав. Дружні стосунки з ними можуть забезпечити відстоювання наших інтересів під час голосувань за резолюції Генасамблеї щодо засудження російської агресії та створення спеціального трибуналу за злочини рф в Україні.

Проте, станом на сьогодні, саме у цьому напрямку росія, що також активно працює над зміцненням зв'язків з Африкою, має значно більший вплив на уряди цих країн.

Російський вплив

Привабливість Африканського континенту для розвитку дипломатичної, економічної та військової співпраці усвідомлюють і наші вороги. Ставши фактично персоною нон-грата в країнах колективного Заходу, Росія може розраховувати на підтримку виключно тих країн, які також перебувають статусі вигнанців (Білорусь, Іран, КНДР) або потребують неформальної підтримки політичних режимів та економічного підживлення нестабільної економіки.

Для посилення впливу на Африканському континенті рф задіяла вже звичні для себе інструменти — агресивну антизахідну пропаганду та військову експансію. Зокрема, кремль забезпечив собі лояльність з боку африканських диктаторів, надавши їм послуги збройної підтримки ПВК "Вагнер" для утримання влади. Найманці Євгена Пригожина також брали участь в організації військових переворотів у Буркіна-Фасо та Малі.

Водночас, теза про політичну впливовість самого Пригожина, яка нібито може становити загрозу для стосунків між Україною та Африкою, є помилковою, впевнений військовий експерт Олег Жданов.

"Пригожин не є політичною фігурою і не має жодного політичного впливу на владу африканських країн. Останні дії кремля відносно нього і його ПВК на Донецькому напрямку це яскраво демонструють. Щойно він почав стрибати вище свого зросту, йому вказали на його місце. Пригожин — найманець, який керує "персоналом", що своєю чергою виконує поставлені перед ним завдання в країнах Африки. На цьому все. Серйозні питання вирішуються на рівні кремля", — пояснив експерт.

Зростаючий вплив рф на континенті є суттєвою перешкодою для дипломатичної та військової підтримки України з боку країн Африки. Так, резолюцію Генасамблеї ООН про засудження військової агресії рф в Україні підтримали лише 26 з 54 африканських країн-членів Організації. Решта утрималися або не брали участі в голосуванні.

За словами члена Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського, Україна намагається активізувати відносини з африканськими країнами на рівнях міжпарламентських груп дружби, дипломатичних і особистих контактів попри перешкоджання з боку росії.

"Ми співпрацюємо у військовому сенсі з деякими африканськими країнами, і співпрацюємо достатньо плідно. Але, враховуючи, що влада цих країн може піддаватися тиску з боку рф, яка має серйозний вплив на континенті, деталі цієї співпраці та її результати не розголошуються", — зазначив посадовець в коментарі "Телеграфу".

Найбільшу лояльність до країни-агресора проявляють у Південно-Африканській Республіці. На початку повномасштабного вторгнення рф в Україну представники місцевого уряду заявили про нейтральність позиції ПАР щодо війни, а глава МЗС ПАР Наледі Пандор закликала не перетягувати республіку на чийсь бік і розкритикувала Захід за "виборче засудження росії".

Мало того, південноафриканські військові мають намір провести спільні військові навчання з росією та Китаєм на східному узбережжі з 17 по 27 лютого. В ПАР заявили, що заплановані заходи є "засобом зміцнення і без того процвітаючих відносин між Південною Африкою, росією та Китаєм".

Попри це, за словами голови Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександра Мережка, Україні не слід опускати руки у боротьбі за розвиток відносин з Африкою.

"Ми повинні боротися за ці регіони, працювати з ними. Після початку війни до України приїжджали представники Південно-Африканського парламенту від опозиційних партій, політичні діячі, відомі представники англіканської церкви. Це наші друзі у ПАР і, говорячи про розвиток наших відносин, ми повинні робити ставку саме на них. Впевнений, у майбутньому обов'язково відбудеться поїздка у ПАР нашої парламентської делегації. Ми потребуємо політичної та дипломатичної підтримки від цих країн, маємо перспективи потужного розвитку економічного потенціалу, тому нам потрібно культивувати контакти з їхньою елітою", — сказав політик в коментарі "Телеграфу".

Україна може побудувати принципово нові відносини африканськими країнами, якщо буде діяти у тісній зв'язці із Заходом, вважає політичний експерт, президент Розвиткової Агенції Досліджень та Аналітики "RADA" Дмитро Васильєв. За словами експерта, сфери та рівень впливу на Африканському континенті ще остаточно не розділені, а це означає, що позиції рф там можуть змінюватися.

"Очевидно, що зараз російський вплив на Африку набагато більший, ніж український. Для цього рф використовує фінансові схеми, зв'язки зі злочинними угрупованнями та нелегальним бізнесом. Проте у нас теж є козирі: Україна мудро використовує партнерські взаємини з ключовими західними партнерами, які вже мають вплив на африканські країни. Об'єднавшись з тими, хто вже поділяє наші цінності та готовий відстоювати наші інтереси, ми зможемо посилити свої позиції на Африканському континенті і знайти там нових партнерів для економічної, дипломатичної та військової співпраці", — зазначив експерт в коментарі "Телеграфу".