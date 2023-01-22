Борис Джонсон приїхав до Києва і зустрівся з Зеленським: про що говорили політики (відео)

Політики поговорили про подальші кроки щодо підтримки України

У неділю, 22 січня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч з експрем'єром Великої Британії Борисом Джонсоном, який прибув до Києва з візитом, а також встиг побувати у Бучі та Бородянці.

Як інформує пресслужба Офісу президента, під час зустрічі вони обмінялися думками щодо подальших практичних кроків щодо підтримки України під час війни.

Зокрема, політики обговорили питання підготовки до "саміту мира", який має сприяти реалізації запропонованої Зеленським на зустрічі лідерів G-20 формули мира.

"Впевнений, що найкращою гарантією для нас було б членство в НАТО. Важливо активно просувати думку про те, що наша держава має стати членом Альянсу", – наголосив Зеленський.

Також глава держави детально розповів Джонсону про ситуацію на фронті та висловив переконання, що Україна зможе звільнити усі окуповані території навіть попри те, що росія планує провести додаткову мобілізацію.

Втім, він зазначив, що ЗСУ все одно потребують більшої кількості зброї, серед якої мають бути танки, літаки та далекобійні ракети.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що стоїть за візитом Джонсона до Києва і чому члени його партії цим незадоволені.