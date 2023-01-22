Борис Джонсон приехал в Киев и встретился с Зеленским: о чем говорили политики (видео)

Политики поговорили о дальнейших шагах по поддержке Украины

В воскресенье, 22 января, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с экс-премьером Великобритании Борисом Джонсоном, который прибыл в Киев с визитом, а также успел побывать в Буче и Бородянке.

Как информирует пресс-служба Офиса президента, во время встречи они обменялись мнениями относительно дальнейших практических шагов по поддержке Украины во время войны.

В частности политики обсудили вопросы подготовки к "саммиту мира", который должен способствовать реализации предложенной Зеленским на встрече лидеров G-20 формулы мира.

"Уверен, что лучшей гарантией для нас было бы членство в НАТО. Важно активно продвигать мнение о том, что наше государство должно стать членом Альянса", – подчеркнул Зеленский.

Также глава государства детально рассказал Джонсону о ситуации на фронте и выразил убеждение, что Украина сможет освободить все оккупированные территории даже несмотря на то, что россия планирует провести дополнительную мобилизацию.

Впрочем, он отметил, что ВСУ все равно нуждаются в большем количестве оружия, среди которого должны быть танки, самолеты и дальнобойные ракеты.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том что стоит за визитом Джонсона в Киев и почему члены его партии этим недовольны.