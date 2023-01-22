Джонсон неожиданно прибыл в Украину: очевидцы засняли его в Бородянке и Буче (фото, видео)

Большой друг Украины снова приехал в гости

В воскресенье, 22 января 2023 года, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который уверен в победе украинцев над путиным, прибыл с визитом в Украине. О его планах снова приехать в столицу стало известно журналистам накануне. В рамках поездки Джонсон посетил ряд населенных пунктов Киевщины.

Видео и фотографии с Джонсоном публикуют очевидцы в социальных сетях. Информацию о визите подтвердил в комментарии "Суспильним новинам" и.о поселкового головы Бородянки Георгий Ерко.

Сообщается, что Борису Джонсону показали город Бородянка и последствия российских бомбардировок. Кроме того, он побывал в Буче, которая тоже очень пострадала от налетов российских захватчиков. Там Джонсон ознакомился с разрушениями, оставшимися после оккупации.

В воскресенье Джонсон встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава государства лично поприветствовал в Киеве "настоящего друга Украины".

Отметим, это не первый зарубежный гость в Киевской области. Ранее европейские политики посетили пострадавшие весной 2022 года населенные пункты под Киевом и увидели преступления российской армии.

Как сообщал "Телеграф", Борис Джонсон в недавнем интервью рассказал о скептицизме европейских стран в начале полномасштабной российско-украинской войны. Он пояснил, как иностранные лидеры отошли от темы переговоров с агрессором и стали помогать Украине.