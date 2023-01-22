Джонсон несподівано прибув до України: очевидці зняли його у Бородянці та Бучі (фото, відео)

Великий друг України знову приїхав у гості

У неділю, 22 січня 2023 року, колишній прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, який упевнений у перемозі українців над путіним, прибув із візитом до України. Про його плани знову приїхати до столиці стало відомо напередодні журналістам. У рамках поїздки Джонсон відвідав низку населених пунктів Київщини.

Відео та фотографії з Джонсоном публікують очевидці у соціальних мережах. Інформацію про візит підтвердив у коментарі "Супільним новинам" в.о. селищного голови Бородянки Георгій Єрко.

Повідомляється, що Борису Джонсону показали місто Бородянка та наслідки російських бомбардувань. Крім того, він побував у Бучі, яка також дуже постраждала від нальотів російських загарбників. Там Джонсон ознайомився із руйнуваннями, що залишилися після окупації.

У неділю Джонсон також зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським. Голова держави особисто привітав у Києві "справжнього друга України".

Зазначимо, це не перший закордонний гість у Київській області. Раніше європейські політики відвідали постраждалі навесні 2022 року населені пункти під Києвом та побачили злочини російської армії.

Як повідомляв "Телеграф", Борис Джонсон у нещодавньому інтерв’ю розповів про скептицизм європейських країн на початку повномасштабної російсько-української війни. Він пояснив, як іноземні лідери відійшли від теми переговорів із агресором та стали допомагати Україні.