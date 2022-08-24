У День Незалежності європейські політики відвідали Київщину та побачили злочини російської армії (фоторепортаж)
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Іноземні гості відвідали місця злочинів російських військ.
У середу, 24 серпня, Україна в умовах повномасштабної війни відзначає 31 День Незалежності. Світові лідери вітають та запевняють Україну у підтримці до перемоги. Крім того, з робочим візитом до Києва прибув міністр закордонних справ Португалії Жуан Кравіньйо.
Ще одну делегацію іноземних гостей на Київщині зустрічали українські парламентарі. Серед гостей – німецькі депутати, які представляють правлячі партії Сара Нанні та Крістіан Клінк, посол Чехії у Франції Павло Фішер, а також польські, литовські та британські політики.
Київська область однією з перших зіткнулася із російськими окупантами. Наслідки, які принесла росія – катастрофічні. Тисячі зруйнованих будинків, соціальних та інфраструктурних об’єктів. Але найстрашніше – це масові страти безневинних людей.
Іноземні гості відвідали місця найбільших військових злочинів росіян, зокрема побували у Бучі, Бородянці, Макарові, Ірпені.
У Бучі вони побачили місця масового поховання громадян, убитих російськими окупантами.
В Ірпені та Бородянці оглянули зруйновані ракетними та бомбовими ударами житлові комплекси.
Нагадаємо, що у Бородянці майже повністю зруйновано сім багатоповерхівок, ще десятки пошкоджено. В Ірпені зруйновано майже 70 відсотків житлових будинків.
У Макарові відвідали мобільний мобільний госпіталь, який збудували біля зруйнованої лікарні. Мобільний комплекс спеціально побудований за сучасними технологіями приміщень по типу наметів-павільйонів. У госпіталі є своя система електрики, водопостачання, водоочищення, каналізації, вентиляції та кондиціювання повітря. Там можна стерилізувати матеріали та інструменти.
Госпіталь має операційну, яка оснащена сучасним хірургічним та травматологічним інструментарієм та обладнанням. Окреме приміщення займає рентген-служба.
Також іноземні гості побачили зруйнований дитячий садок у Макарові. Зазначимо, що у Макрові, де до війни проживало близько 10 тисяч осіб, знищено житлові будинки, дитячі садки, лікарню. За попередніми підрахунками місцевої влади, селище зруйноване приблизно на 40 відсотків.
Фото: Ян Доброносов
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як живе Мощун — село, яке стримало наступ на Київ.
Також ми розповідали про те, що відбувається у Чугуєві Харківської області, який перебуває під регулярним обстрілом росіян.