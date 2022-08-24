У День Незалежності європейські політики відвідали Київщину та побачили злочини російської армії (фоторепортаж)

Іноземні гості відвідали місця злочинів російських військ.

У середу, 24 серпня, Україна в умовах повномасштабної війни відзначає 31 День Незалежності. Світові лідери вітають та запевняють Україну у підтримці до перемоги. Крім того, з робочим візитом до Києва прибув міністр закордонних справ Португалії Жуан Кравіньйо.

Ще одну делегацію іноземних гостей на Київщині зустрічали українські парламентарі. Серед гостей – німецькі депутати, які представляють правлячі партії Сара Нанні та Крістіан Клінк, посол Чехії у Франції Павло Фішер, а також польські, литовські та британські політики.

Київська область однією з перших зіткнулася із російськими окупантами. Наслідки, які принесла росія – катастрофічні. Тисячі зруйнованих будинків, соціальних та інфраструктурних об’єктів. Але найстрашніше – це масові страти безневинних людей.

Іноземні гості відвідали місця найбільших військових злочинів росіян, зокрема побували у Бучі, Бородянці, Макарові, Ірпені.

Іноземні лідери відвідали Київську область

Екскурсію провели місцева влада та журналісти

Європейські політики побачили злочини російських військ

У Бучі вони побачили місця масового поховання громадян, убитих російськими окупантами.

Кладовище у Бучі

Масові поховання громадян, убитих російськими окупантами

На кладовищі сотні свіжих могил

В Ірпені та Бородянці оглянули зруйновані ракетними та бомбовими ударами житлові комплекси.

Нагадаємо, що у Бородянці майже повністю зруйновано сім багатоповерхівок, ще десятки пошкоджено. В Ірпені зруйновано майже 70 відсотків житлових будинків.

Зруйнована багатоповерхівка

Ще один зруйнований будинок

Люди відпочивають на тлі обгорілої багатоповерхівки

У селищі святкують День Незалежності України

Обгорілий автомобіль

У Макарові відвідали мобільний мобільний госпіталь, який збудували біля зруйнованої лікарні. Мобільний комплекс спеціально побудований за сучасними технологіями приміщень по типу наметів-павільйонів. У госпіталі є своя система електрики, водопостачання, водоочищення, каналізації, вентиляції та кондиціювання повітря. Там можна стерилізувати матеріали та інструменти.

Госпіталь має операційну, яка оснащена сучасним хірургічним та травматологічним інструментарієм та обладнанням. Окреме приміщення займає рентген-служба.

Мобільний госпіталь у Макарові

Госпіталь побудований за сучасними технологіями

Є операційна, яка оснащена всім необхідним

Можна стерилізувати матеріали та інструменти

Також іноземні гості побачили зруйнований дитячий садок у Макарові. Зазначимо, що у Макрові, де до війни проживало близько 10 тисяч осіб, знищено житлові будинки, дитячі садки, лікарню. За попередніми підрахунками місцевої влади, селище зруйноване приблизно на 40 відсотків.

Зруйнований дитячий садок у Макарові

Один із корпусів повністю зруйнований

Такий вигляд будинок має зсередини

До приходу "руского міра" тут чувся дитячий сміх

Зараз все у руїнах

Цією лялькою колись гралися

Фото: Ян Доброносов

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як живе Мощун — село, яке стримало наступ на Київ.

Також ми розповідали про те, що відбувається у Чугуєві Харківської області, який перебуває під регулярним обстрілом росіян.