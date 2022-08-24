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У День Незалежності європейські політики відвідали Київщину та побачили злочини російської армії (фоторепортаж)

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Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Делегація побувала у Бучі, Бородянці, Макарові, Ірпені Новина оновлена 24 серпня 2022, 16:39
Делегація побувала у Бучі, Бородянці, Макарові, Ірпені

Іноземні гості відвідали місця злочинів російських військ.

У середу, 24 серпня, Україна в умовах повномасштабної війни відзначає 31 День Незалежності. Світові лідери вітають та запевняють Україну у підтримці до перемоги. Крім того, з робочим візитом до Києва прибув міністр закордонних справ Португалії Жуан Кравіньйо.

Ще одну делегацію іноземних гостей на Київщині зустрічали українські парламентарі. Серед гостей – німецькі депутати, які представляють правлячі партії Сара Нанні та Крістіан Клінк, посол Чехії у Франції Павло Фішер, а також польські, литовські та британські політики.

Київська область однією з перших зіткнулася із російськими окупантами. Наслідки, які принесла росія – катастрофічні. Тисячі зруйнованих будинків, соціальних та інфраструктурних об’єктів. Але найстрашніше – це масові страти безневинних людей.

Іноземні гості відвідали місця найбільших військових злочинів росіян, зокрема побували у Бучі, Бородянці, Макарові, Ірпені.

Іноземні лідери відвідали Київську область
Іноземні лідери відвідали Київську область
Іноземні лідери відвідали Київську область
Екскурсію провели місцева влада та журналісти
Іноземні лідери відвідали Київську область
Європейські політики побачили злочини російських військ

У Бучі вони побачили місця масового поховання громадян, убитих російськими окупантами.

Кладовище у Бучі
Кладовище у Бучі
Кладовище у Бучі
Масові поховання громадян, убитих російськими окупантами
Кладовище у Бучі
На кладовищі сотні свіжих могил

В Ірпені та Бородянці оглянули зруйновані ракетними та бомбовими ударами житлові комплекси.

Нагадаємо, що у Бородянці майже повністю зруйновано сім багатоповерхівок, ще десятки пошкоджено. В Ірпені зруйновано майже 70 відсотків житлових будинків.

Зруйнована багатоповерхівка
Зруйнована багатоповерхівка
Зруйнована багатоповерхівка
Ще один зруйнований будинок
Зруйнована багатоповерхівка
Люди відпочивають на тлі обгорілої багатоповерхівки
Прапор України
У селищі святкують День Незалежності України
Обгорілий автомобіль
Обгорілий автомобіль

У Макарові відвідали мобільний мобільний госпіталь, який збудували біля зруйнованої лікарні. Мобільний комплекс спеціально побудований за сучасними технологіями приміщень по типу наметів-павільйонів. У госпіталі є своя система електрики, водопостачання, водоочищення, каналізації, вентиляції та кондиціювання повітря. Там можна стерилізувати матеріали та інструменти.

Госпіталь має операційну, яка оснащена сучасним хірургічним та травматологічним інструментарієм та обладнанням. Окреме приміщення займає рентген-служба.

Мобільний госпіталь у Макарові
Мобільний госпіталь у Макарові
Мобільний госпіталь у Макарові
Госпіталь побудований за сучасними технологіями
Мобільний госпіталь у Макарові
Є операційна, яка оснащена всім необхідним
Мобільний госпіталь у Макарові
Можна стерилізувати матеріали та інструменти
Мобільний госпіталь у Макарові
Мобільний госпіталь у Макарові

Також іноземні гості побачили зруйнований дитячий садок у Макарові. Зазначимо, що у Макрові, де до війни проживало близько 10 тисяч осіб, знищено житлові будинки, дитячі садки, лікарню. За попередніми підрахунками місцевої влади, селище зруйноване приблизно на 40 відсотків.

Зруйнований дитячий садок у Макарові
Зруйнований дитячий садок у Макарові
Зруйнований дитячий садок у Макарові
Один із корпусів повністю зруйнований
Зруйнований дитячий садок у Макарові
Такий вигляд будинок має зсередини
Зруйнований дитячий садок у Макарові
До приходу "руского міра" тут чувся дитячий сміх
Зруйнований дитячий садок у Макарові
Зараз все у руїнах
Зруйнований дитячий садок у Макарові
Цією лялькою колись гралися

Фото: Ян Доброносов

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як живе Мощун — село, яке стримало наступ на Київ.

Також ми розповідали про те, що відбувається у Чугуєві Харківської області, який перебуває під регулярним обстрілом росіян.

Теги:
#Буча #Ірпінь #Бородянка