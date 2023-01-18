"Йому не можна довіряти": Борис Джонсон розповів, як переконав Європу "зробити ставку" на перемогу України

Вирішальним аргументом стало те, що путін не можна вірити, тому домовитися з ним не вдасться

Перед початком війни в Україні низка європейських країн скептично ставилася до шансів України протистояти росії. Але екс-прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон зміг переконати їх лідерів.

В інтерв’ю "Європейській правді" він розповів, які країни і чому віддавали перевагу мирним переговорам та домовленостям із росією. Але з 24 лютого позиція лідерів цих країн кардинально змінилася.

За словами Бориса Джонсона, Німеччина та Франція перед початком повномасштабного вторгнення і деякий час після нього віддавали перевагу дипломатії. Уряд Великої Британії ж у цьому питанні зайняв протилежну позицію — країна вирішила, що путін точно має програти. Німці та французи сприймали путіна з деякими забобонами та боялися робити категоричні заяви.

"Чомусь усі сприймають путіна з якимись забобонами, хоча підстав для цього немає. Але вони (західні лідери) казали: "Ні, це надто сильно — говорити, що путін програє. Треба знайти інші слова для цього". І я відповідав: "Ні, путін повинен програти. А Україна має досягти успіху, що означає, як мінімум, відкинути з усіх територій, які він захопив з 24 лютого". Підкреслю, це як мінімум", — зазначив екс-прем’єр Британії.

Ключовим чинником переконання став аргумент про те, що альтернативи військовому успіху Україні просто не існує. Щоразу, коли європейці розпочинали розмови про мирні переговори чи поступки, то всі сходилися на думці, що путіну не можна довіряти.

"Щоразу, коли колеги з інших європейських столиць пропонували якісь переговори чи мирні плани, якісь домовленості з путіним про мирну угоду, ця ідея моментально розвалювалася в обговоренні, адже ви не можете ні про що домовитися з путіним просто тому, що йому настільки очевидно не можна довіряти", — пояснив Джонсон.

Ідея домовленостей існувала недовго та поступово більшість європейських країн зійшлися на тому, що необхідно посилювати військову підтримку України. Продовжуватиметься це доти, доки "путінські загарбники" не звільнять усі захоплені землі.

"Тому ідея про домовленість з ним "не злетіла". І щоразу всі були змушені повертатися до єдиного логічного висновку, що ми повинні підтримувати Україну всім, чим ми можемо, поки Україна не викине путінських загарбників геть зі своєї землі", — додав він.

Також "Телеграф" розповідав про те, що президент Сербії виступив проти путіна і заявив, що Крим і Донбас — це території України, а не росії.