Друг путіна несподівано пішов проти росії і однозначно відповів, який Крим

Сербія, яка лояльно ставиться до росіян, різко виступила проти дій путіна в Україні

Президент Сербії Александар Вучич, які раніше засудив вербування сербів у ПВК "Вагнера", виступив проти анексії України. Він несподівано змінив свою думку і публічно визнав, що Крим та Донбас — це, як і раніше, частина України, незважаючи на багаторічну окупацію.

Про це він розповів в інтерв’ю Bloomberg. Глава сербської республіки підкреслив, що попереду на Україну чекає часи ще важчі.

Александар Вучич раніше заявляв, що Сербія єдина країна в ЄС, яка не ввела санкції проти росії і приймає в країні всіх росіян. Крім того, у країні вільно проходили багатотисячні акції та марші на підтримку путіна та росії, пише ВВС. Незважаючи на це, 18 січня Олександр Вучич спробував дистанціюватися від кремля. Президент Республіки зазначив, що Сербія від початку не підтримувала вторгнення в Україну. А контакту з путіним він не мав протягом кількох місяців.

Крім того, президент Сербії чітко окреслив, що Крим та Донбас – це частина України, а не росії. Країна не підтримує анексію територій, захоплених у 2014 році та у 2022 році.

"Ми від початку говорили, що не могли і не маємо права підтримувати вторгнення росії в Україну. Для нас Крим – це Україна, Донбас – це Україна, і так буде завжди", – зазначив президент.

Водночас він заявив, що "найгірше" ще попереду, коментуючи війну в Україні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Україна відмовилася від переговорів із росіянами вкотре. Після заяв путіна про "війну заради припинення війни", Михайло Подоляк зазначив, що влада країни-агресора вже не прозріє.