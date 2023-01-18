Друг путина неожиданно пошел против россии и однозначно ответил, чей Крым

Сербия, которая лояльно относится к россиянам, резко выступила против действий путина в Украине

Президент Сербии Александар Вучич, которые ранее осудил вербовку сербов в ЧВК "Вагнера", выступил против аннексии Украины. Он неожиданно изменил свое мнение и публично признал, что Крым и Донбасс — это по-прежнему часть Украины, несмотря на долголетнюю оккупацию.

Об этом он рассказал в интервью Bloomberg. Глава сербской республики подчеркнул, что впереди Украину ждет времена еще тяжелее.

Александар Вучич ранее заявлял, что Сербия единственная страна в ЕС, которая не ввела санкции против россии и принимает в стране всех россиян. Кроме того, в стране свободно проходили многотысячные акции и марши в поддержку путина и россии, пишет ВВС. Несмотря на это, 18 января Александар Вучич попытался дистанцироваться от кремля. Президент Республики отметил, что Сербия с самого начала не поддерживала вторжение в Украину. А контакта с путиным у него не было на протяжении нескольких месяцев.

Кроме того, президент Сербии четко обозначил, что Крым и Донбасс — это часть Украины, а не россии. Страна не поддерживает аннексию территорий, захваченных в 2014 году, и в 2022 году.

"Мы с самого начала говорили, что не могли и не имеем права поддерживать вторжение россии в Украину. Для нас Крым – это Украина, Донбасс – это Украина, и так будет всегда", – отметил президент.

Вместе с тем он заявил, что "худшее" еще впереди, комментируя войну в Украине.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Украина отказались от переговоров с россиянами в очередной раз. После заявлений путина о "войне ради прекращения войны", Махаил Подоляк отметил, что власти страны-агрессора уже не прозреют.