“Ему нельзя доверять”: Борис Джонсон рассказал, как убедил Европу “сделать ставку” на победу Украины

Решающим аргументом стало то, что путину нельзя верить, поэтому договориться с ним не удастся

Перед началом войны в Украине ряд европейских стран скептически относились к шансам Украины противостоять россии. Но экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон смог переубедить их лидеров.

В интервью "Европейской правде" он рассказал, какие страны и почему отдавали предпочтение мирным переговорам и договоренностям с россией. Но с 24 февраля позиция лидеров этих стран кардинально изменилась.

По словам Бориса Джонсона, Германия и Франция перед началом полномасштабного вторжения и некоторое время после него отдавали предпочтение дипломатии. Правительство Великобритании же в этом вопросе заняло противоположную позицию — страна решила, что путин точно должен проиграть. Немцы и французы воспринимали путина с некоторыми предрассудками и боялись делать категоричные заявления.

"Почему-то все воспринимают путина с какими-то предрассудками, хотя оснований для этого нет. Но они (западные лидеры) говорили: "Нет, это слишком сильно — говорить, что путин проиграет. Надо найти другие слова для этого". И я отвечал: "Нет, путин должен проиграть. А Украина должна достичь успеха, что означает как минимум отбросить со всех территорий, которые он захватил с 24 февраля". Подчеркну, это как минимум", — отметил экс-премьер Британии.

Ключевым фактором в убеждении стал аргумент о том, что альтернативы военному успеху Украине попросту не существует. Каждый раз, когда европейцы начинали разговоры о мирных переговорах или уступках, то все сходились на мнении, что путину нельзя доверять.

"Каждый раз, когда коллеги из других европейских столиц предлагали какие-то переговоры или мирные планы, какие-то договоренности с путиным о мирном соглашении, эта идея моментально разваливалась в обсуждении, ведь вы не можете ни о чем договориться с путиным просто потому, что ему настолько очевидно нельзя доверять", — пояснил Джонсон.

Идея договоренностей существовала недолго и постепенно большинство европейских стран сошлись на том, что необходимо усиливать военную поддержку Украины. Продолжаться это будет до тех пор, пока "путинские захватчики" не освободят все захваченные земли.

"Поэтому идея о договоренности с ним "не взлетела". И каждый раз все были вынуждены возвращаться к единому логическому выводу, что мы должны поддерживать Украину всем, чем мы можем, пока Украина не выбросит путинских захватчиков прочь со своей земли", — добавил он.

Также "Телеграф" рассказывал о том, президент Сербии выступил против путина и заявил, что Крым и Донбасс — это территории Украины, а не россии.