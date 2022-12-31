Рік, коли путін програє: Борис Джонсон розповів, чого чекати у 2023 (відео)

Політик вважає, що у 2023 році все буде набагато краще, ніж у 2022 році

Новий 2023 буде значно кращим, ніж поточний 2022, оскільки світ подолає інфляцію, а російський диктатор володимир путін програє війну в Україні.

Про це розповів колишній прем’єр Великобританії Борис Джонсон у своєму відеозверненні, яке було оприлюднено увечері 31 грудня у його Instagram.

За його словами, цей рік був вельми "безладним", оскільки Сполучене королівство побачило смерть королеви Єлизавети та початок найгіршої війни в Європі за останні 80 років.

При цьому він наголосив, що дивиться в майбутнє зі спокоєм і вважає, що у 2023 році все буде набагато краще.

"Бо економіка розвернеться, і ми вже бачимо ознаки того, що інфляція йде вниз по всьому світу. І я переконаний як ніколи в тому, що володимир путін програє в Україні, а українці здобудуть свою долю бути вільною, суверенною та незалежною країною", — сказав Джонсон.

Як повідомлялося раніше, автори проєкту Мюслі UA записали новий трек "З Різдвом everybody", в якому використовували фразу Джонсона. Втім, пісня викликала неоднозначні реакції у мережі.