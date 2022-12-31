"На шляху до розгрому другої армії світу": Жданов розповів, чого чекати на фронті у 2023 році

Військовий експерт проаналізував "Телеграфу" підсумки року та розповів, який удар чекає на рф в 2023-му

Гаряча фаза війни з росією може завершитися вже наступного року, а вихід України на кордони 1991 року є цілком реальним стратегічним сценарієм в 2023-му році. Про це в ексклюзивному інтерв'ю "Телеграфу" розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов, аналізуючи підсумки року, що минає, в контексті найбільш важливих стратегічних перемог України та її армії в протистоянні рф після 10 місяців повномасштабного вторгнення.

— Які найголовніші стратегічні перемоги України та її Сил Оборони можна відзначити за підсумками 2022 року?

— В стратегічному плані треба відзначити саму головну подію — те, що держава Україна існує, і ми з вами спілкуємося українською мовою та не співаємо гімн російської федерації. Ми відстояли свою державу, розгорнули Збройні Сили, створили Сили Оборони, і на сьогоднішній день ми на шляху до розгрому другої армії світу, йдемо до воєнної перемоги на полі бою. Це в стратегічному плані головне, що сталося в 2022 році.

— Які кардинальні зрушення відбулися щодо поставок західного озброєння (наприклад, ракет ATACMS, літаків F-16 тощо)?

— Відбувся не те що злам. Справа у тому, що дійсно відбулася переоцінка цінностей західними лідерами. Вони вже розуміють ситуацію (принаймні демонструють таке розуміння). Припустимо, є лідер Франції, який все одно дивиться в бік москви і намагається при будь-якій можливості поспілкуватися з путіним, щоб домовитися. Наприклад, є лідер Німеччини, і досі не зрозуміло, чому він поводить себе таким чином, що всі виступають "за" постачання зброї Україні, а він проти. Зараз йде дуже велике протистояння в самій Німеччині — уряд і Бундестаг просять Олафа Шольца підписати дозвіл на постачання важкого озброєння (у тому числі танків Leopard) для України. Але Шольц як канцлер Німеччини на відріз відмовляється давати на це дозвіл.

Однак в будь-якому випадку взагалі вони висловлюють позицію переоцінки цінностей та розуміють, якщо зараз не зупинити росію, то завтра рф всіх їх поставить на коліна. Вони тоді всі стануть васалами москви.

На противагу цьому для прикладу можна навести висловлювання генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, який сказав, що найкоротший шлях до перемоги (як би це парадоксально не звучало) — це постачання Україні озброєння.

— В стратегічному плані зближення з НАТО наскільки стало визначальним у 2022 році? Чи приймуть Україну в Альянс умовно на наступний день після перемоги?

— Думаю, візьмуть. Навіть президент США Джо Байден заявив, що збройний конфлікт не є перепоною для того, щоб прийняти Україну в лави Північноатлантичного Альянсу. Так що це не проблема.

Проте, думаю, зближення з НАТО буде відбуватися вже після закінчення самої війни. Справа у тому, щоб не втягувати НАТО в цю війну вони демонструють (і США, і інші країни блоку) готовність нас прийняти. Але думаю, для того, щоб уникнути втягнення в цю війну, держави Альянсу відкладуть цей захід вже на післявоєнний період.

— Ще в липні цього року президент Франції Еммануель Макрон говорив, що "росія розпочала гібридну світову війну нового типу". У вересні вже Папа Римський визнав, що у світі йде Третя світова війна. Наскільки виправдані такі оцінки від світових лідерів? Адже рф вже залучає Іран, Сирію, Північну Корею, навіть Китай…

— Скажу так: Папа Римський, хоча він і змінився, але його попередник (Бенедикт XVI, — Авт.) ще наприкінці 2012 року сказав, що Третя світова війна вже розпочалася. Якщо Ватикан так каже, то мабуть він знає про що говорить. Це, до речі, одна з найсильніших розвідок світу — орденська розвідка Ватикану. Завдяки їй Ватикан ближче всіх стоїть до найбільш сильних людей світу цього, які впливають на хід світових подій.

Тому, якщо вони кажуть про це, то — так. Дійсно, справа у тому, якщо ми подивимося з нашого боку, то "Рамштайн" об'єднує 52 країни, які надають нам зброю. Вони є теж непрямими, але учасниками цього протистояння з рф.

Те, що на полі бою дві країни, ще не говорить, що в цю війну не втягнуті набагато більше держав. Тому умовно можна сказати, що Третя світова війна йде повним ходом. Проте її гаряча фаза реалізовується двома країнами.

— Який можна зробити прогноз на 2023 рік — чи завершиться війна, перейде у іншу фазу, в який стан перетече і т.д. Одним словом, що буде далі?

— Думаю, що 2023-й буде роком перемоги України в цій війні. Тому що Захід не може програти. Якщо говорити в стратегічному плані, тут навіть не стільки ми, скільки вже йде протистояння Заходу з російською федерацією разом з тими країнами, які вона може притягнути до себе в своє лоно (щось на кшталт тої самої білорусі). Тому тягнути далі, затягувати цю війну на роки, ніхто не збирається.

Відтак, думаю, в 2023 році принаймні гаряча фаза війни завершиться, а вихід на кордони 1991 року — цілком ймовірний. Я би взагалі назвав би 2023-й роком контрнаступу.