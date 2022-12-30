Можливість отримати ATACMS у 2023 році є: Кулеба назвав головну умову

Дипломат нагадав, що українське керівництво більше року боролося за отримання систем Patriot

Захід може передати Україні нове важливе озброєння у 2023 році. Мова йде про сучасні танки, ударні безпілотники та дальнобійні ракети ATACMS, про які, ймовірно, особисто у Вашингтоні клопотав президент Володимир Зеленський під час свого закордонного візиту. Утім є умова, яка впливатиме на можливість постачання озброєння.

Детальніше про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. На його думку, українцям не варто сприймати всю допомогу від партнерів як належне, адже робота за кожну одиницю зброї є складною і вельми важливою, в тому числі психологічно.

Тим не менш, дипломат переконаний, що ATACMS та інші важливі технічні засоби для української армії будуть передані Києву вже у 2023 році. Єдина умова, яка впливатиме на хід подій — ситуація на фронті. Якщо ЗСУ покажуть певні успіхи, це означатиме, що їм треба допомогти досягти ще більших.

Окремо Кулеба згадав про переговори із США щодо надання систем Patriot, котрі здатні закрити небо над Україною, посиливши систему протиповітряної оборони. Він переконаний, що нічого більш складнішого, ніж вмовляння передати саме цю зброю, у вітчизняних дипломатів більше не буде. На це впливала і ціна технології, і небажання Америки ризикувати стосовно ймовірного потрапляння техніки до рук ворога.

"Я не думаю, що інші теми будуть складнішими за Patriot. Вони не реалізуються, можливо, всі одночасно в один день, але це як в комп'ютерній грі, ти відкриваєш рівні один за одним", — підкреслив Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, раніше очільник МЗС України розповів, коли ж в нашу країну нарешті потрапить анонсована США батарея систем Patriot. Варто зазначити, що її розгортання займе набагато менше часу, аніж потребує зазвичай.

Також ми писали, як на лінії фронта працюється французьким РСЗО LRU, котрі здатні використовувати ракети ATACMS.