Знищать ворога і за 300 кілометрів: як французькі РСЗВ допомагають ЗСУ

Модифікація пускової платформи LRU дозволяє без додаткової підготовки використовувати ракети типу ATACMS

Передані Збройним силам України французькі РСЗВ LRU можуть використовувати американські ракети ATACMS, здатні знищити ворога на відстані у 300 кілометрів.

Про це пише профільне військове видання АрміяInform, яке розповідає про Lance-Roquettes Unitaire (LRU) — французький варіант американської установки M270 MLRS.

Екіпаж пускової установки складається з командира, оператора-навідника та механіка-водія, які кілька тижнів у Франції навчалися використовувати складну техніку. При цьому французькі військові продовжують дистанційно консультувати українські екіпажі, якщо виникає нагальна потреба.

Українці вже мають достатньо практичного досвіду із застосування LRU зі снарядами типу GMLRS. Їхня супутникова система навігації та управління гарантує високу точність влучання уніфікованої уламково-фугасної бойової частини ракети M31 масою близько 90 кг.

Окрім того, модифікація пускової платформи LRU дозволяє без додаткової підготовки використовувати і твердопаливні ракети типу ATACMS (Army Tactical Missile System). Це — тактична балістична ракета класу земля — земля, вироблена американською компанією Lockheed Martin. Має швидкість 1500 м/с і дальність застосування до 300 км. Різні варіанти оснащення мають індекси МО США MGM-140, MGM-164 і MGM-168.

Нагадаємо, ЗСУ отримали від Італії однотипні з LRU реактивні системи залпового вогню М270.