Коли ППО Patriot з’являться в Україні: Куліба окреслив терміни

Комплекси розгорнуть швидше, ніж зазвичай

Україна отримає від США батарею зенітно-ракетних комплексів Patriot, проте на її розгортання піде деякий час.

Як розповів в інтерв’ю виданню AP голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба, зазвичай підготовка до введення в експлуатацію таких комплексів триває близько року.

Втім, він додав, що в ситуації з Україною було розроблено спеціальний план, завдяки якому цей процес не триватиме понад півроку.

За словами Кулеби, він "абсолютно задоволений" підсумками візиту президента Володимира Зеленського до США.

Як повідомлялося раніше, інформація про те, що США передадуть Україні комплекси Patriot, ходила мережею вже давно, проте у Вашингтоні її офіційно підтвердили лише 21 грудня, напередодні персональної зустрічі Зеленського з президентом США Джо Байденом та представниками Конгресу.

При цьому, крім "Патріотів", Україна також отримає й інші системи, на кшталт NASAMS, HAWK, Stinger та зброї проти безпілотників.

Після повернення до Києва Зеленський заявив, що найближчим часом ЗСУ буде суттєво посилено у своїх можливостях.