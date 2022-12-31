Год, когда путин проиграет: Борис Джонсон рассказал, чего ждать в 2023 (видео)

Политик считает, что в 2023 году все будет гораздо лучше, чем в 2022

Новый 2023 год будет значительно лучше, чем текущий 2022, поскольку мир преодолеет инфляцию, а российский диктатор владимир путин проиграет войну в Украине.

Об этом рассказал бывший премьер Великобритании Борис Джонсон в своем видеообращении, которое было обнародовано вечером 31 декабря в его Instagram.

По его словам, этот год был весьма "беспорядочным", поскольку Соединенное королевство увидело смерть королевы Елизаветы и начало худшей войны в Европе за последние 80 лет.

При этом он подчеркнул, что смотрит в будущее со спокойствием и считает, что в 2023 году все будет намного лучше.

"Потому что экономика развернется, и мы уже видим признаки того, что инфляция идет вниз по всему миру. И я убежден как никогда в том, что владимир путин проиграет в Украине, а украинцы обретут свою судьбу быть свободной, суверенной и независимой страной", — сказал Джонсон.

Как сообщалось ранее, авторы проекта Мюсли UA записали новый трек "С Рождеством everybody", в котором использовали фразу, произнесенную Джонсоном. Впрочем, песня вызвала неоднозначные реакции в сети.