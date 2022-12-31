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"На пути к разгрому второй армии мира": Жданов рассказал, чего ждать на фронте в 2023 году

Автор
Дмитрий Дубенский Дмитрий Дубенский
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Олег Жданов Новость обновлена 31 декабря 2022, 16:07
Олег Жданов. Фото Коллаж "Телеграфа"

Военный эксперт проанализировал "Телеграфу" итоги года и рассказал, какой удар ждет рф в 2023-м

Горячая фаза войны с россией может завершиться уже в следующем году, а выход Украины на границы 1991 года является вполне реальным стратегическим сценарием в 2023-м году. Об этом в эксклюзивном интервью "Телеграфу" рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов, анализируя итоги уходящего года в контексте наиболее важных стратегических побед Украины и ее армии в противостоянии рф после 10 месяцев полномасштабного вторжения.

Какие главные стратегические победы Украины и Сил Обороны можно отметить по итогам 2022 года?

— В стратегическом плане следует отметить самое главное событие — то, что государство Украины существует, и мы с вами общаемся на украинском языке и не поем гимн российской федерации. Мы отстояли свое государство, развернули Вооруженные Силы, создали Силы Обороны, и на сегодняшний день мы на пути к разгрому второй армии мира, идем к военной победе на поле боя. Это в стратегическом плане главное, что произошло в 2022 году.

Какие кардинальные сдвиги произошли относительно поставок западного вооружения (например, ракет ATACMS , самолетов F-16 и т.п.)?

— Произошел не только перелом. Дело в том, что действительно произошла переоценка ценностей западными лидерами. Они уже понимают ситуацию (по крайней мере, демонстрируют такое понимание). Предположим, есть лидер Франции, который все равно смотрит в сторону москвы и пытается при любой возможности пообщаться с путиным, чтобы договориться. Например, есть лидер Германии, и до сих пор не понятно, почему он ведет себя таким образом, что все выступают "за" поставки оружия Украине, а он против. Сейчас идет очень большое противостояние в самой Германии – правительство и Бундестаг просят Олафа Шольца подписать разрешение на поставку тяжелого вооружения (в том числе танков Leopard) для Украины. Но Шольц в качестве канцлера Германии наотрез отказывается давать на это разрешение.

Однако в любом случае в целом они выражают позицию переоценки ценностей и понимают, если сейчас не остановить россию, то завтра рф всех их поставит на колени. Они тогда все станут вассалами москвы.

В противоположность этому, например, можно привести высказывания генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который сказал, что кратчайший путь к победе (как бы это парадоксально ни звучало) — это поставки Украине вооружений.

В стратегическом плане сближение с НАТО, насколько стало определяющим в 2022 году? Примут ли Украину в Альянс условно на следующий день после победы?

– Думаю, возьмут. Даже президент США Джо Байден заявил, что вооруженный конфликт не является препятствием для того, чтобы принять Украину в ряды Североатлантического Альянса. Так что это не проблема.

Однако, думаю, сближение с НАТО будет происходить уже после окончания войны. Дело в том, чтобы не втягивать НАТО в эту войну, они демонстрируют (и США, и другие страны блока) готовность нас принять. Но думаю, чтобы избежать вовлечения в эту войну, государства Альянса отложат это мероприятие уже на послевоенный период.

Еще в июле этого года президент Франции Эммануэль Макрон говорил, что "россия начала гибридную мировую войну нового типа". В сентябре Папа Римский признал, что в мире идет Третья мировая война. Насколько оправданы такие оценки мировых лидеров? Ведь россия уже привлекает Иран, Сирию, Северную Корею, даже Китай…

— Скажу так: Папа Римский, хотя он и изменился, но его предшественник (Бенедикт XVI, — Авт.) еще в конце 2012 сказал, что Третья мировая война уже началась. Если Ватикан так заявляет, то, наверное, он знает о чем говорит. Это, кстати, одна из сильнейших разведок мира – орденская разведка Ватикана. Благодаря ей Ватикан ближе всех стоит к наиболее сильным людям этого мира, которые влияют на ход мировых событий.

Поэтому, если они говорят об этом, то да. Действительно, дело в том, если мы посмотрим с нашей стороны, то "Рамштайн" объединяет 52 страны, которые предоставляют нам оружие. Они тоже косвенно, но являются участниками этого противостояния с рф.

То, что на поле боя две страны, еще не говорит, что в эту войну не вовлечено гораздо больше государств. Поэтому условно можно сказать, что Третья мировая война идет полным ходом. Однако ее горячая фаза реализуется двумя странами.

Какой можно сделать прогноз на 2023 год: завершится ли война, перейдет в другую фазу, в какое состояние перетечет и т.д. Одним словом, что будет дальше?

— Думаю, что 2023-й будет годом победы Украины в этой войне. Потому что Запад не может проиграть. Если говорить в стратегическом плане, здесь даже не столько мы, сколько уже идет противостояние Запада с российской федерацией вместе с теми странами, которые она может привлечь к себе в свое лоно (что-то вроде той же самой беларуси). Поэтому тянуть дальше, затягивать эту войну на годы, никто не собирается.

Таким образом, думаю, в 2023 году по крайней мере горячая фаза войны завершится, а выход на границы 1991 года вполне вероятен. Я бы вообще назвал 2023-й годом контрнаступления.

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#Россия #Война #Владимир Путин #Жданов