"На пути к разгрому второй армии мира": Жданов рассказал, чего ждать на фронте в 2023 году

Военный эксперт проанализировал "Телеграфу" итоги года и рассказал, какой удар ждет рф в 2023-м

Горячая фаза войны с россией может завершиться уже в следующем году, а выход Украины на границы 1991 года является вполне реальным стратегическим сценарием в 2023-м году. Об этом в эксклюзивном интервью "Телеграфу" рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов, анализируя итоги уходящего года в контексте наиболее важных стратегических побед Украины и ее армии в противостоянии рф после 10 месяцев полномасштабного вторжения.

— Какие главные стратегические победы Украины и Сил Обороны можно отметить по итогам 2022 года?

— В стратегическом плане следует отметить самое главное событие — то, что государство Украины существует, и мы с вами общаемся на украинском языке и не поем гимн российской федерации. Мы отстояли свое государство, развернули Вооруженные Силы, создали Силы Обороны, и на сегодняшний день мы на пути к разгрому второй армии мира, идем к военной победе на поле боя. Это в стратегическом плане главное, что произошло в 2022 году.

— Какие кардинальные сдвиги произошли относительно поставок западного вооружения (например, ракет ATACMS , самолетов F-16 и т.п.)?

— Произошел не только перелом. Дело в том, что действительно произошла переоценка ценностей западными лидерами. Они уже понимают ситуацию (по крайней мере, демонстрируют такое понимание). Предположим, есть лидер Франции, который все равно смотрит в сторону москвы и пытается при любой возможности пообщаться с путиным, чтобы договориться. Например, есть лидер Германии, и до сих пор не понятно, почему он ведет себя таким образом, что все выступают "за" поставки оружия Украине, а он против. Сейчас идет очень большое противостояние в самой Германии – правительство и Бундестаг просят Олафа Шольца подписать разрешение на поставку тяжелого вооружения (в том числе танков Leopard) для Украины. Но Шольц в качестве канцлера Германии наотрез отказывается давать на это разрешение.

Однако в любом случае в целом они выражают позицию переоценки ценностей и понимают, если сейчас не остановить россию, то завтра рф всех их поставит на колени. Они тогда все станут вассалами москвы.

В противоположность этому, например, можно привести высказывания генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который сказал, что кратчайший путь к победе (как бы это парадоксально ни звучало) — это поставки Украине вооружений.

— В стратегическом плане сближение с НАТО, насколько стало определяющим в 2022 году? Примут ли Украину в Альянс условно на следующий день после победы?

– Думаю, возьмут. Даже президент США Джо Байден заявил, что вооруженный конфликт не является препятствием для того, чтобы принять Украину в ряды Североатлантического Альянса. Так что это не проблема.

Однако, думаю, сближение с НАТО будет происходить уже после окончания войны. Дело в том, чтобы не втягивать НАТО в эту войну, они демонстрируют (и США, и другие страны блока) готовность нас принять. Но думаю, чтобы избежать вовлечения в эту войну, государства Альянса отложат это мероприятие уже на послевоенный период.

— Еще в июле этого года президент Франции Эммануэль Макрон говорил, что "россия начала гибридную мировую войну нового типа". В сентябре Папа Римский признал, что в мире идет Третья мировая война. Насколько оправданы такие оценки мировых лидеров? Ведь россия уже привлекает Иран, Сирию, Северную Корею, даже Китай…

— Скажу так: Папа Римский, хотя он и изменился, но его предшественник (Бенедикт XVI, — Авт.) еще в конце 2012 сказал, что Третья мировая война уже началась. Если Ватикан так заявляет, то, наверное, он знает о чем говорит. Это, кстати, одна из сильнейших разведок мира – орденская разведка Ватикана. Благодаря ей Ватикан ближе всех стоит к наиболее сильным людям этого мира, которые влияют на ход мировых событий.

Поэтому, если они говорят об этом, то да. Действительно, дело в том, если мы посмотрим с нашей стороны, то "Рамштайн" объединяет 52 страны, которые предоставляют нам оружие. Они тоже косвенно, но являются участниками этого противостояния с рф.

То, что на поле боя две страны, еще не говорит, что в эту войну не вовлечено гораздо больше государств. Поэтому условно можно сказать, что Третья мировая война идет полным ходом. Однако ее горячая фаза реализуется двумя странами.

— Какой можно сделать прогноз на 2023 год: завершится ли война, перейдет в другую фазу, в какое состояние перетечет и т.д. Одним словом, что будет дальше?

— Думаю, что 2023-й будет годом победы Украины в этой войне. Потому что Запад не может проиграть. Если говорить в стратегическом плане, здесь даже не столько мы, сколько уже идет противостояние Запада с российской федерацией вместе с теми странами, которые она может привлечь к себе в свое лоно (что-то вроде той же самой беларуси). Поэтому тянуть дальше, затягивать эту войну на годы, никто не собирается.

Таким образом, думаю, в 2023 году по крайней мере горячая фаза войны завершится, а выход на границы 1991 года вполне вероятен. Я бы вообще назвал 2023-й годом контрнаступления.