Возможность получить ATACMS в 2023 году: Кулеба назвал главное условие

Дипломат напомнил, что украинское руководство больше года боролось за получение систем Patriot

Мероприятие может передать Украине новое важное вооружение в 2023 году. Речь идет о современных танках, ударных беспилотниках и дальнобойных ракетах ATACMS, о которых, вероятно, лично в Вашингтоне ходатайствовал президент Владимир Зеленский во время своего заграничного визита. Впрочем, есть условие, которое будет влиять на возможность поставки вооружения.

Детальнее об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его мнению, украинцам не стоит воспринимать всю помощь от партнеров как должное, ведь борьба за каждую единицу оружия сложна и весьма важна, в том числе психологически.

Тем не менее дипломат убежден, что ATACMS и другие важные технические средства для украинской армии будут переданы Киеву уже в 2023 году. Единственное условие, которое будет влиять на ход событий, — ситуация на фронте. Если ВСУ покажут определенные успехи, это означает, что им нужно помочь достичь еще больших.

Отдельно Кулеба упомянул о переговорах с США о предоставлении систем Patriot, способных закрыть небо над Украиной, усилив систему противовоздушной обороны. Он убежден, что ничего сложнее, чем уговоры передать именно это оружие, у отечественных дипломатов больше не будет. На это влияла и цена технологии, и нежелание Америки рисковать по поводу вероятного попадания техники в руки врага.

"Я не думаю, что другие темы будут сложнее Patriot. Они не реализуются, возможно, все одновременно в один день, но это как в компьютерной игре, ты открываешь уровни друг за другом", — подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Напомним, ранее глава МИД Украины рассказал, когда же в нашу страну наконец-то попадет анонсированная США батарея систем Patriot. Стоит отметить, что ее развертывание займет гораздо меньше времени, чем обычно.

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