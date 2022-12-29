Уничтожат врага и в 300 километрах: как французские РСЗО помогают ВСУ

Модификация пусковой платформы LRU позволяет без дополнительной подготовки использовать ракеты типа ATACMS.

Переданные Вооруженным силам Украины французские РСЗО LRU могут использовать американские ракеты ATACMS, способные уничтожить врага на расстоянии в 300 километров.

Об этом пишет профильное военное издание АрмияInform, рассказывающее о Lance-Roquettes Unitaire (LRU) — французском варианте американской установки M270 MLRS.

Экипаж пусковой установки состоит из командира, оператора-наводчика и механика-водителя, несколько недель во Франции обучавшихся использовать сложную технику. При этом французские военные продолжают дистанционно консультировать украинские экипажи, если возникает неотложная потребность.

У украинцев уже есть достаточно практического опыта по применению LRU со снарядами типа GMLRS. Их спутниковая система навигации и управления гарантирует высокую точность попадания унифицированной осколково-фугасной боевой части ракеты M31 массой около 90 кг.

Модификация пусковой платформы LRU позволяет без дополнительной подготовки использовать и твердотопливные ракеты типа ATACMS (Army Tactical Missile System). Это – тактическая баллистическая ракета класса земля – земля, произведенная американской компанией Lockheed Martin. Имеет скорость 1500 м/с и дальность применения до 300 км. Различные варианты оснастки имеют индексы МО США MGM-140, MGM-164 и MGM-168.

Напомним, ВСУ получили от Италии однотипные из LRU реактивные системы залпового огня М270.