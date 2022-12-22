Россиян на фронте косит французская военная техника: что она может (видео)

Среди поставок — техника, которая может стрелять ракетами GMLRS

Среди вооружений, поставленных союзниками и используемых Украиной на фронте, немалая доля приходится на французскую технику. Накануне появилось первое фото "с полей" одной из двух недавно прибывших французских реактивных систем залпового огня LRU.

Согласно данным Ukraine Weapons Tracker РСЗО LRU — это европейский вариант M270. Такая система может вести огонь всем спектром совместимых ракет, за исключением носителей суббоеприпасов. Кроме М270, РЗСО совместима с M142 HIMARS. Они все могут использовать высокоточные ракеты GMLRS.

На вооружении Украины есть три таких системы. Как и ее "собратья" она может выстрелить на расстояние от 30 до 300 км, в зависимости от использованного боеприпаса. У Франции на вооружении всего 13 таких установок.

Кроме РСЗО из Франции в Украину прибыли шесть гаубиц, купленных у частной компании. 155-мм гаубицы TRF1 уже на фронте в окрестностях Бахмута. На видео она на буксире, но может передвигаться и сама, правда с очень низкой скоростью в 8 км/ч. Дальность стрельбы гаубицы — 24 км обычными снарядами, 30 км активно-реактивными снарядами. Количество выстрелов в минуту — 6.

Ранее "Телеграф" сообщал, что кроме системы ПВО ЗРК Patriot Украине передадут боеприпасы, минометные системы, бронемашины и другие необходимые для обороны вооружения. Об этом было объявлено во время визита президента Владимира Зеленского в США, в рамках которого он выступил в Конгрессе.