Война — день 310: россияне бьют по городам Украины, ВСУ давят на Луганщине

Оперативно о главном 30 декабря

Полномасштабная война россии против Украины продолжается уже 310 дней. Россияне вновь совершили массированную атаку дронами, которая в основном не увенчалась успехами. На фронтах продолжаются активные боевые действия. Эпицентр противостояния по-прежнему на Донбассе — в районе Бахмута.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 30 декабря, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:00 Гайдай: За неделю ВСУ продвинулись в направлении Кременной на 2,5 км. Враг эвакуировал из Кременной в Рубежное и Северодонецк российское военное командование и готовится к обороне Луганска.

00:35 Арестович о падении ракеты в беларуси: россия могла специально совершить такой запуск.

00:00 ВСУ могут оказаться на территории россии, если это понадобится для защиты Украины, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Информация за 27 декабря доступна в сводке: Война — день 307: продвижение ВСУ на Луганщине, тяжелая ситуация под Бахмутом.

С данными за 28 декабря можно ознакомиться в трансляции: Война — день 308: оккупанты "давят" на Донбассе и готовят новый удар по Украине.

О происходившем 29 декабря читайте в материале: Война — день 309: жестокие бои на Донбассе и новая ракетная атака по Украине.