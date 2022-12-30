россия потеряет не только Крым: террорист гиркин удивил прогнозом на 2023 год

стрелков жалуется на шойгу и путина

Российский террорист и бывший главарь боевиков в ОРДЛО игорь гиркин-стрелков поделился своим прогнозом по войне в 2023 году и заявил, что рф, начавшую полномасштабное вторжение, по его мнению, ожидает незавидная судьба.

Так, во время своего очередного выступления 29 декабря, отрывок которого был опубликован в Telegram-канале Украина-365, известный террорист с грустным видом пожаловался на действия российского диктатора путина и главы минобороны рф шойгу, которые, по его словам, не способны на победу в войне против Украины. Особенно резкими от гиркина были обвинения в адрес последнего.

"Шойгу провалил СВО (так называемую "спецоперацию" — Ред.), превратил нашу армию в парадно-выходное учреждение для проведения фейерверков и праздников… Если не заменить вора Шойгу и кретина начальника генерального штаба (герасимова — Ред), то война будет проиграна", — говорит гиркин-стрелков.

Также террорист прогнозирует, что по итогам войны в Украине территория самой россии потеряет значительную свою часть.

"И Кубань будет оккупирована, и Сочи будет оккупировано, и Крым будет оккупирован. И не только. Все, что будет "вкусно" уважаемым западным и не только партнерам, все будет оккупировано", — думает стрелков.

Напомним, ранее мы писали о том, что новое фото террориста гиркина наделало шума в сети.

Также мы сообщали о том, что игорь гиркин-стрелков уже "навоевался" в Украине и отправился к себе в москву.