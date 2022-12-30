В плену у россиян тысячи украинцев: стало известно, сколько считаются пропавшими без вести

рф отказывает Красному Кресту в доступе к лагерям для военнопленных и продолжает нарушить Женевскую конвенцию

В плену у российских оккупантов, которые продолжают шокировать своей безжалостностью и жестокостью, находится 3,4 тыс. украинских военнослужащих. Еще 15 тысяч человек считается пропавшими без вести.

Об этом пишет Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, ссылаясь на слова уполномоченной президента по вопросам обеспечения прав защитников Алены Вербицкой.

"Мы не знаем, что с ними произошло (с пропавшими). Являются ли они также российскими военнопленными, были ли насильственно вывезены с оккупированных россией территорий или, возможно, давно убиты. Такая неопределенность особенно трудна для родственников", — отметила Вербицкая.

По ее словам, рф отказывает Красному Кресту в доступе к лагерям для военнопленных и систематически нарушает Женевскую конвенцию.

Стоит отметить, что ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что после начала полномасштабной войны уже удалось освободить из российского плена 1456 человек.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в середине октября 2022 года удалось освободить из плена оккупантов 108 женщин. Это был первый полностью женский обмен. В плену находились мамы и дочери, которых очень ждали родные.