Из российского плена освободили 108 украинок: подробности обмена, фото и видео
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Среди освобожденных 108 женщин — десятки эвакуированных из "Азовстали"
Через четыре дня после обмена пленными с россией, когда были освобождены 20 украинских защитников, состоялся очередной масштабный обмен пленными, в рамках которого удалось освободить 108 женщин.
Об этом сообщают в понедельник, 17 октября, руководитель Офиса президента Андрей Ермак и Координационный штаб по обращению с военнопленными (КШППВ).
"…мы освободили из плена 108 женщин. Это был первый полностью женский обмен. В плену находились мамы и дочери, которых очень ждали родные. 37 эвакуированных из "Азовстали", 11 офицеров, 85 — рядовых и сержантов. Из них — 35 защитниц из ВСУ, 32 — ВМС, 12 — ТРо, 8 — НГУ, включая 2 из "Азова", 5 — ДССТ, 4 ГНСУ и 12 гражданских", — написал Ермак в своем телеграмм-канале.
Он также опубликовал видео и фото во время обмена.
Как сообщает Координационный штаб по обращению с военнопленными, среди освобожденных пленные, которых держали в заключении еще до полномасштабного вторжения, раненные.
Четверо из освобожденных были "осуждены" оккупационными властями за "шпионаж" или "слишком проукраинскую позицию".
"Самой старшей из освобожденных пленных 62 года, самой молодой — 21 год", — говорится в сообщении.
КШППВ также опубликовал видео, сделанное во время освобождения украинок.
На момент публикации новости официальных данных о том, кого именно удалось освободить в рамках этого обмена, нет. Однако, как стало известно "Телеграфу", одна из освобожденных — боевой медик Ирина Стогний родом из Тульчинской ОТГ (Винницкая обл.), служила в 56-й отдельной мотопехотной бригаде (Мариупольской) и находилась в плену с апреля 2022 года.
Об обмене пленными сообщило и минобороны россии. Согласно их информации, Украина передала рф 110 российских граждан, среди которых "72 российских моряка с гражданских судов", которые содержались в Украине с февраля 2022 года.
При этом в Минобороны рф утверждают, что "две украинские женщины перед обменом добровольно отказались возвращаться в Украину, пожелав остаться в российской федерации".
Как сообщалось, по состоянию на начало октября в российском плену находилось около 2,5 тысячи украинских защитников только из мариупольской "Азовстали".