Из российского плена освободили 108 украинок: подробности обмена, фото и видео

Среди освобожденных 108 женщин — десятки эвакуированных из "Азовстали"

Через четыре дня после обмена пленными с россией, когда были освобождены 20 украинских защитников, состоялся очередной масштабный обмен пленными, в рамках которого удалось освободить 108 женщин.

Об этом сообщают в понедельник, 17 октября, руководитель Офиса президента Андрей Ермак и Координационный штаб по обращению с военнопленными (КШППВ).

"…мы освободили из плена 108 женщин. Это был первый полностью женский обмен. В плену находились мамы и дочери, которых очень ждали родные. 37 эвакуированных из "Азовстали", 11 офицеров, 85 — рядовых и сержантов. Из них — 35 защитниц из ВСУ, 32 — ВМС, 12 — ТРо, 8 — НГУ, включая 2 из "Азова", 5 — ДССТ, 4 ГНСУ и 12 гражданских", — написал Ермак в своем телеграмм-канале.

Он также опубликовал видео и фото во время обмена.

Как сообщает Координационный штаб по обращению с военнопленными, среди освобожденных пленные, которых держали в заключении еще до полномасштабного вторжения, раненные.

Украинки вернулись из российского плена

Четверо из освобожденных были "осуждены" оккупационными властями за "шпионаж" или "слишком проукраинскую позицию".

Девушки вернулись из плена на Родину

"Самой старшей из освобожденных пленных 62 года, самой молодой — 21 год", — говорится в сообщении.

Освобожденной из плена украинке оказывают помощь в карете "скорой"

КШППВ также опубликовал видео, сделанное во время освобождения украинок.

На момент публикации новости официальных данных о том, кого именно удалось освободить в рамках этого обмена, нет. Однако, как стало известно "Телеграфу", одна из освобожденных — боевой медик Ирина Стогний родом из Тульчинской ОТГ (Винницкая обл.), служила в 56-й отдельной мотопехотной бригаде (Мариупольской) и находилась в плену с апреля 2022 года.

Боевой медик Ирина Стогний

Об обмене пленными сообщило и минобороны россии. Согласно их информации, Украина передала рф 110 российских граждан, среди которых "72 российских моряка с гражданских судов", которые содержались в Украине с февраля 2022 года.

При этом в Минобороны рф утверждают, что "две украинские женщины перед обменом добровольно отказались возвращаться в Украину, пожелав остаться в российской федерации".

Как сообщалось, по состоянию на начало октября в российском плену находилось около 2,5 тысячи украинских защитников только из мариупольской "Азовстали".