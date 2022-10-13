Украина вернула из плена еще 20 защитников: стало известно первое имя

В настоящее время украинские воины проходят медицинское обследование

В четверг, 13 октября Украина провела очередной обмен пленными с российской стороной. На родную землю удалось вернуть 20 человек — среди них есть те, кого содержали в тюрьме Еленовки Донецкой области.

Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в собственном Telegram-канале.

По его словам, домой в Украину вернулось 20 героев. Из них 14 – военнослужащие Вооруженных сил, еще 4 – бойцы территориальной обороны, один нацгвардеец и один военнослужащий ВМС.

"Есть люди, которых россияне содержали в Еленовке, на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей. Ребята сейчас проходят медицинское обследование, все счастливы быть на родной земле. Их очень ждали дома. Часто это жены и родители, а многих ожидают дети", — отметил глава Офиса президента.

Между тем начальник Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль сообщил, что среди освобожденных из плена есть его земляк — Дмитрий Половян. Военнослужащий родился в Квасилове. На фронте был солдатом-разведчиком. А в российский плен попал с позиций на Херсонщине.

Следует добавить, что российское Минобороны также заявило о том, что из плена вернули 20 военнослужащих армии РФ. Можно сделать вывод, что обмен прошел по формуле "20 на 20".

Ранее "Телеграф" сообщал, что Минобороны работает над тем, чтобы вернуть из вражеского плена всех украинских защитников.