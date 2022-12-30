Отключение света в Киеве: ДТЕК сообщил приятную новость

Ситуация в Киеве стабилизирована

Столица Украины, в которой едва ли не самая сложная ситуация с электроснабжением из-за массированных обстрелов со стороны рф, возвращается к стабилизационным графикам отключения света.

Ситуацию в Киеве удалось стабилизировать благодарю невероятным усилиям и труду украинских энергетиков. Об этом сегодня, 30 декабря, сообщил ДТЭК в своем официальном Telegram-канале.

"Совместными усилиями энергетикам удалось провести технические работы, позволившие стабилизировать ситуацию в Киеве. Сегодня возвращаемся к графикам стабилизационных отключений", — подчеркнули в компании.

Отмечается, что подробно ознакомиться с графиками стабилизационных отключений электроэнергии в Киеве украинцы могут на официальном сайте ДТЭК. Также в компании добавили, что таких графиков удастся придерживаться, если российские оккупанты не будут продолжать совершать массированные ракетные удары по нашей стране.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что у Зеленского рассказали, будет ли свет в домах украинцев на один из главных праздников страны — Новый год.

Кроме того, министр энергетики Герман Галущенко ранее отмечал, что российские оккупанты могут готовить атаку на украинскую энергосистему.