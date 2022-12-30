Відключення світла у Києві: ДТЕК повідомив приємну новину

Ситуація у Києві стабілізована

Столиця України, в якій чи не найскладніша ситуація з електропостачанням через масовані обстріли з боку росії, повертається до стабілізаційних графіків відключення світла.

Ситуацію в Києві вдалося стабілізувати завдяки неймовірним зусиллям і праці українських енергетиків. Про це сьогодні, 30 грудня, повідомив ДТЕК у своєму офіційному Telegram-каналі.

"Спільними зусиллями енергетикам вдалося провести технічні роботи, які дали змогу стабілізувати ситуацію в Києві. Сьогодні повертаємося до графіків стабілізаційних відключень", — підкреслили в компанії.

Зазначається, що детально ознайомитись із графіками стабілізаційних відключень електроенергії у Києві українці можуть на офіційному сайті ДПЕК. Також у компанії додали, що таких графіків вдасться дотримуватись, якщо російські окупанти не продовжуватимуть здійснювати масовані ракетні удари по нашій країні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Зеленського розповіли, чи буде світло в будинках українців на одне з головних свят країни — Новий рік.

Крім того, міністр енергетики Герман Галущенко раніше зазначав, що російські окупанти можуть готувати атаку на українську енергосистему.