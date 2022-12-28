Война — день 308: оккупанты "давят" на Донбассе и готовят новый удар по Украине

Оперативно о главном 28 декабря

Полномасштабное российское вторжение в Украину длится уже 308 дней. Оккупанты продолжают "давить" на Бахмутском и Луганском направлениях и сосредотачивает сили в Запорожской области, однако украинские защитники наносят серьезные удары по российским позициям на левом берегу Днепра в Херсонской области. Тем временем в ВСУ предупреждают, что захватчики готовят очередной массированный удар по Украине, однако в этот раз он может отличаться от предыдущих.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 27 декабря, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

1:00 Глава Государственного департамента США Энтони Блинкен заявил, что украинцев ждет тяжелая зима, однако страны G7 будут делать все возможное, чтобы поддержать работу ее энергетической инфраструктуры

00:00 россия запретила экспортировать нефть в страны, которые ввели потолок цен. Соответствующий документ вступит в силу с 1 февраля 2023 года и будет действовать до 1 июля.

О происходившем 25 декабря можно узнать в материале: Война — день 305: россияне массово гибнут под Бахмутом и готовят новый ракетный удар

Информация за 26 декабря доступна в сводке: Война — день 306: "бавовна" под Саратовом и новые прогнозы Буданова.

С данными за 27 декабря можно ознакомиться в трансляции: Война — день 307: продвижение ВСУ на Луганщине, тяжелая ситуация под Бахмутом.