Новый трек с Джонсонюком разделил украинцев: реакция соцсетей (видео)

Многие комментаторы жалуются за "заезженную" мелодию

Авторы проекта Мюсли UA, которые в июле посвятили экс-премьер-министру Британии зажигательную песню "Добрый день everybody", снова удивили слушателей. В воскресенье, 25 декабря, состоялась премьера нового трека с участием того же Бориса Джонсона.

Новый вариант песни называется "С Рождеством everybody" и это — снова цитата "Джонсонюка". Потому что, как отмечают авторы: "Каждая звезда хотя бы раз за свою карьеру должна сделать новогоднюю версию своего мегахита. Мюсли UA давно об этом мечтали, но были сомнения. Однако, когда Джонсонюк поздравил всех украинцев фразой "С Рождеством everybody", мы стали на шаг ближе к новому хиту".

Трек "С РОЖДЕСТВОМ Everybody" — это рождественская версия хита о Борисе Джонсонюке

Прошло два дня, и в соцсетях уже прослеживаются определенные тенденции. На этот раз украинцы поделились на два лагеря: одни новый трек считают будущим хитом и искренне благодарят настроение, другие — сыпят упреками, ведь убеждены, что мелодию уже пора сменить.

Вот, в частности, скриншоты со страницы исполнителя vasia.charisma, являющегося соавтором нового трека:

Отдельные комментаторы дают авторам за поднятое настроение после тяжелого рабочего дня

А есть и такие, кому "приелась" мелодия и хочется чего-нибудь свеженького

Ранее мы писали, что россияне украли хит украинского рэпера Skofka "Слышен гимн", в котором говорится об Ирпене, Буче и других разрушенных городах. Более того, на бестолковый "кавер" уже отреагировал автор оригинальной песни.