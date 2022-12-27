Новий трек з Джонсонюком розділив українців: реакція соцмереж (відео)

Багато коментаторів скаржаться за "заїжджену" мелодію

Автори проєкту Мюслі UA, які в липні присвятили експрем'єр-міністру Британії запальну пісню "Добрий день everybody", знову здивували слухачів. У неділю, 25 грудня, відбулася прем’єра нового треку за участі того ж таки Бориса Джонсона.

Новий варіант пісні має назву "З Різдвом everybody" і це — знову цитата "Джонсонюка". Бо, як зазначають автори: "Кожна зірка хоча б раз за свою кар'єру повинна зробити новорічну версію свого мегахіта. Мюслі UA давно про це мріяли, але були сумніви. Проте, коли Джонсонюк привітав всіх українців фразою "З Різдвом everybody", ми стали на крок ближче до нового хіта".

Трек "З РІЗДВОМ Everybody" - це різдвяна версія хіта про Бориса Джонсонюка

Минуло два дні і в соцмережах уже простежуються певні тенденції. Цього разу українці поділилися на два табори: одні новий трек вважають майбутнім хітом і щиро дякують за настрій, інші — сиплять докорами, адже переконані, що мелодію вже пора змінити.

Ось, зокрема, скриншоти зі сторінки виконавця vasia.charisma, який є співавтором нового треку:

Дехто пише, що дуже чекав на щось подібне

Окремі коментатори дають авторам за піднятий настрій після тяжкого робочого дня

А є й такі, кому "приїлася" мелодія і хочеться чогось свіженького

Переважно люди задоволені оновленням хіта з Борисом Джонсоном

А тут - знову незадоволені "старою" мелодією

Раніше ми писали, що росіяни вкрали хіт українського репера Skofka "Чути гімн", в якому йдеться про Ірпінь, Бучу та інші зруйновані рф міста. Більш того, на недолугий "кавер"вже відреагував автор оригінальної пісні.