Навіщо Борис Джонсон їде до Києва: політичний піар чи реальна підтримка України

Британський екс-прем’єр демонструє непорушність своєї позиції

Екс-прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який вже приїжджав до Києва, планує новий візит до України найближчими місяцями, пише The Guardian.

За словами видання, Джонсон має зустрітися з президентом Володимиром Зеленським, щоби продемонструвати свою публічну підтримку нашої країни у боротьбі з російськими агресорами. Українські джерела The Guardian підтвердили, що чекають у гості британського екс-прем’єра. За їхніми словами, він "мав намір" приїхати до Києва, але у них поки що немає "конкретної інформації" про дати. Представник Джонсона взагалі відмовився від коментарів.

"Телеграф" вирішив розібратися, що стоїть за цим візитом.

У Британії незадоволені

На прем’єрській посаді Джонсон позиціонував себе як великого друга України, його називав другом президент Володимир Зеленський. Завдяки Джонсону Велика Британія надала Україні найпотужнішу військову допомогу серед усіх країн Європи.

Тим часом британські політики не в захваті від майбутнього візиту. Високопоставлені консерватори вважають, що подорож до Києва може підірвати авторитет поточного прем’єра Ріші Сунака. Голова спеціального комітету Палати громад з оборони Тобіас Еллвуд прямо сказав, що екс-прем’єру не слід втручатися у відносини між двома країнами. Хоча визнав, що для Києва підтримка Джонсона є дуже важливою.

Набиває собі ціну

Серед причин, які спонукали екс-прем’єра ось уже вчетверте з початку війни приїхати в Україну, джерела видання називають не лише бажання підтримати нашу країну, а ще й заробити якомога більше на лекціях та публічних виступах.

"Уся справа у бренді. Це маркетинговий хід. Поїздка в Україну приверне до нього ще більше уваги, а значить, він отримає більше пропозицій виступити в США", — розповів один з депутатів-консерваторів The Guardian.

Справді, після звільнення з прем’єрської посади Джонсон заробив лекціями у США близько 1 млн фунтів стерлінгів – і це лише за перші чотири місяці. У грудні, за даними SkyNews, він отримав за виступи 303,8 тис. фунтів стерлінгів.

Назад у велику політику?

Але поїздка до Києва – це ще й здобуття політичного капіталу. У своїй прощальній промові на посаді прем’єр-міністра Джонсон пообіцяв повернутися до уряду. Журналісти SkyNews зазначають, що за останні чотири місяці він отримав рекордні пожертвування у розмірі 1 млн фунтів стерлінгів і прогнозують, що Джонсон готується до перезапуску своєї політичної кар’єри.

Такої думки дотримується і український політолог Андрій Золотарьов.

"Борис Джонсон не збирається залишати політику. Думаю, що він готує своє повернення у велику політику через деякий час", — розповів "Телеграфу" Золотарьов.

Є й нагальніші проблеми. Екс-прем’єр залишається чинним парламентарієм, і цілком імовірно може програти майбутні парламентські вибори до Палати громад від округів Аксбрідж та Південний Руїсліп у Лондоні. Там він має сильного конкурента в особі Денні Біллза. Ходять чутки, що Джонсон може навіть натиснути на Ріші Сунака, щоб отримати місце у Палаті лордів.

"Близькі союзники заявляють, що Борис Джонсон може погодитись не кидати виклик лідерству Ріші Сунака після місцевих виборів в обмін на безпечне місце", — пише SkyNews.

Що цей візит дасть Україні

На думку Андрія Золотарьова, Джонсон демонструє непорушність власних позицій щодо України.

"Не забуватимемо про те, що серед країн НАТО і тих, хто збереться у форматі "Рамштайн" 20 січня, є розбіжності щодо України. Наприклад, Німеччина збирається й надалі йти шляхом особливих відносин з росією. Ми бачимо, як гальмується питання з передачею Україні німецьких танків.Мабуть, як Макрон намагається перехопити ініціативу з цих питань.Тому важливо, щоб іноземні політики, що стоять на позиції максимальної підтримки України, поводилися досить активно.Думаю, що в цьому сенсі візит Джонсона не залишиться без уваги і в інших країнах", — вважає політолог.

Нагадаємо, що нинішній прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак свій перший офіційний візит на новій посаді здійснив до України.