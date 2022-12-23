Косплеїть Джонсона? Прем’єр Британії записав зворушливе відео на підтримку України

Сполучене королівство залишається з Україною

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак повідомив, що його країна продовжить надавати підтримку Україні в непростий для нас час.

У своєму Twitter глава уряду Сполученого королівства оприлюднив зворушливе відео з підписом "Цього Різдва ми з тобою, Україно".

Короткий ролик оповідає про дівчинку із Британії, яка у новорічний період відправляє дівчинці в Україні гірлянду на батарейках, щоб та могла насолодитися святковою атмосферою навіть в умовах блекауту.

"Ми стоїмо разом з Україною у це Різдво", — каже напис на останніх секундах відео.

Як відомо, після початку російського вторгнення Велика Британія стала одним із лідерів з військової та фінансової підтримки України. Наприклад, Лондон передавав на потреби ЗСУ високоточні авіаційні ракети Brimstone і гелікоптери Sea King. Сума виділеної Британією допомоги перевищила 3,3 млрд доларів.

При цьому в уряді країни вже підтвердили, що військова допомога не зупиниться і 2023 року, оскільки вже було заплановано постачання ЗСУ сотень тисяч снарядів.