Косплеит Джонсона? Премьер Британии записал трогательное видео в поддержку Украины

Соединенное королевство остается с Украиной

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщил о том, что его страна продолжит оказывать поддержку Украине в непростое для нас время.

В своем Twitter глава правительства Соединенного королевства обнародовал трогательное видео с подписью "В это Рождество мы с тобой, Украина".

Короткий ролик повествует о двух девочке из Британии, которая в новогодний период отправляет девочке из Украины гирлянду на батарейках, чтобы та могла насладиться праздничной атмосферой даже в условиях блэкаута.

"Мы стоим вместе с Украиной в это Рождество", — говорит надпись на последних секундах видео.

Как известно, после начала российского вторжения Великобритания стала одним из лидеров по военной и финансовой поддержке Украины. К примеру, Лондон передавал на нужды ВСУ высокоточные авиационные ракеты Brimstone и вертолеты Sea King. Сумма выделенной Британией помощи превысила 3,3 млрд долларов.

При этом в правительстве страны уже подтвердили, что военная помощь не остановится и в 2023 году, поскольку уже были запланированы поставки ВСУ сотен тысяч снарядов.