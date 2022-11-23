Впервые с начала войны: Великобритания отправляет важную технику для Украины

В пакет помощи, среди прочего, войдут артиллерийские снаряды

Украина, которая уже 273 дня борется с российской агрессией, получит от Великобритании первые с начала войны вертолеты Sea King. Об этом сообщил министр обороны Британии Бен Уоллес в Осло, во время встречи с союзниками и обсуждения постоянной военной поддержки Киеву, передает BBC. Кроме вертолётов, в пакет помощи войдут 10 000 артиллерийских снарядов.

По словам британского министра, один из трех вертолетов уже прибыл в Украину. Сообщается, что за последние шесть недель украинский экипаж проходил обучение в Великобритании, где отрабатывал полеты и обслуживание поисково-спасательной техники.

Кроме этого Уоллес отметил, что в Украину также отправляется дополнительно 10 000 артиллерийских снарядов, которые помогут вооруженным силам обезопасить недавно освободившие территории.

Стоит отметить, что вертолеты Sea King ранее использовались как Королевскими военно-воздушными силами, так и Королевским военно-морским флотом, последний вертолет был снят с эксплуатации ВМС в 2018 году.

Напомним, что 19 ноября британский премьер-министр Риши Сунак впервые посетил Киев в статусе главы правительства. В ходе своего визита он провел разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В ходе встречи Сунак заявил, что Лондон предоставит Киеву 120 специальных зенитных пушек и радиолокационные станции. Кроме этого, украинские военные получат британское зимнее оборудование.

Сунак заверил, что Великобритания будет продолжать оказывать гуманитарную поддержку Украине, а также помогать украинским военным, медикам и инженерам получать новые знания, расширяя соответствующие программы.

Ранее известный эксперт рассказал, когда Украина может получить американские F-15 и F-16.

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