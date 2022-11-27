Британия подтвердила передачу Украине высокоточных ракет: что о них известно (видео)

Нынешняя версия снарядов является улучшенной и может поражать цели на большем расстоянии

Пока мировая пресса сообщает, что у большинства стран НАТО могли уже исчерпаться запасы оружия, которые они способны передать Украине, Британия продолжает всячески помогать нашей стране в военном плане. Так, среди прочего, 27 ноября в британском Минобороны подтвердили, что передали в рамках очередного пакета помощи высокоточные ракеты Brimstone 2. Ранее об этом ходили слухи, но на официальном уровне их комментировать не спешили.

Видеоподтверждение с работой Brimstone 2 было опубликовано на официальном Twitter Минобороны ВБ, передает "Телеграф". Они лишний раз подчеркнули, что данные снаряды имеют специальное высокоточное наведение, которое делает их еще более эффективными в борьбе с захватнической армией.

"Эта помощь сыграла решающую роль в сдерживании продвижения россии", — отметили британские чиновники.

Отметим, что Brimstone 2 являются управляемыми ракетами, которые изначально должны выпускаться из авиации по наземным целям. Впрочем, украинцы приспособили их к потребностям сухопутных войск. С помощью данных снарядов сейчас ВСУ успешно уничтожают российские БТР-ы и танки.

Еще один дизайн Brimstone 2

Нынешняя версия Brimstone 2 не зря имеет двойку в названии, ведь является модернизированной версией своей "предшественницы". В ней улучшили головку самонаведения на цель, планер и общую модульную конструкцию. Также было обновлено программное обеспечение, благодаря чему дальность полета ракеты увеличилась до 60 км. Однако стоит отметить, что на подобное расстояние она может лететь лишь при пуске из авиации. Если запускать снаряды с наземных платформ, то она летит максимально на 12 км.

Стоимость одной Brimstone 2 доходит до 207 тысяч долларов. Больше подробностей о данном вооружении можно узнать в специальном материале "Телеграфа".

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