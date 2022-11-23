Вперше з початку війни: Велика Британія відправляє важливу техніку для України

У пакет допомоги, поміж іншого, увійдуть артилерійські снаряди

Україна, яка вже 273 дня бореться з російською агресією, отримає від Великої Британії перші з початку війни вертольоти Sea King. Про це повідомив міністр оборони Британії Бен Воллес в Осло, під час зустрічі з союзниками та обговорення постійної військової підтримки Києву, передає ВВС. Крім гвинтокрилів, в пакет допомоги увійдуть 10 000 артилерійських снарядів.

За словами британського міністра, один з трьох вертольотів вже прибув до України. Повідомляється, що впродовж останніх шести тижнів український екіпаж проходив навчання у Великій Британії, де відпрацьовував польоти та обслуговування пошуково-рятувальної техніки.

Крім цього Воллес зазначив, що в Україну також відправляється додатково 10 000 артилерійських снарядів, які допоможуть збройним силам убезпечити нещодавно звільнені території.

Варто зазначити, що вертольоти Sea King раніше використовувалися як Королівськими військово-повітряними силами, так і Королівським військово-морським флотом, останній гелікоптер був знятий з експлуатації ВМС у 2018 році.

Нагадаємо, що 19 листопада британський прем’єр-міністр Ріші Сунак вперше відвідав Київ в статусі голови уряду. Під час свого візиту він провів розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Під час зустрічі Сунак заявив, що Лондон надасть Києву 120 спеціальних зенітних гармат та радіолокаційні станції. Крім цього українські військові отримають британське зимове обладнання.

Сунак запевнив, що Велика Британія продовжуватиме надавати гуманітарну підтримку Україні, а також допомагатиме українським військовим, медикам та інженерам здобувати нові знання, розширюючи відповідні програми.

Раніше відомий експерт розповів, коли Україна може отримати американські F-15 та F-16.

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