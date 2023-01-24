Новий бізнес? пригожина запідозрили у хитрому заробітку на зеках для ПВК "Вагнера"

Не всіх зеків можуть відправляти на передову

Керівник ПВК "Вагнера" євген пригожин міг створити схему заробітку на вербуванні російських зеків на війну в Україну. Військовий аналітик Іван Матвєєв припустив, що місця у лавах організації можуть купувати ув’язнені з метою звільнення з в’язниць.

На своїй сторінці у Twitter Матвєєв висловив підозру в тому, що зеки, які мають добрий достаток, можуть платити пригожину за те, щоб їх нібито відправили на війну. Безпосередньо на передовій, на думку аналітика, такі люди не воюють, а відсиджуються в тилу, поки не пройде дія контракту, після чого благополучно виходять на волю.

"Практично впевнений, що "місця в ПВК" продаються тим зекам, які можуть заплатити... Їх на передову не відправляють, вони відсиджують півроку в окопі і спокійно виходять на волю", - вважає Матвєєв.

Свою думку аналітик підкріпив посиланням на новину, яка, мабуть, йому видалася досить підозрілою. У статті йдеться про те, що 66-річний бізнесмен, засуджений до 23 років в’язниці, нібито відслужив у ПВК і після звільнення відлетів до Туреччини.

Ймовірно, Матвєєва збентежив збіг таких фактів, як вік "бійця", його грошовий стан і можливості.

Варто зазначити, що припущення Матвєєва звучать на тлі новин про те, що зеки з ПВК "Вагнера" дезертують "зі страшною силою", а облік втрат пригожин може не вести.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що російська ПВК "Вагнера" за час боїв проти України втратила десятки тисяч завербованих зеків.