Новый бизнес? пригожина заподозрили в хитром заработке на зэках для ЧВК "Вагнера"

Не всех зэков могут отправлять на передовую

Руководитель ЧВК "Вагнера" евгений пригожин мог создать схему заработка на вербовке российских зэков на войну в Украине. Военный аналитик Иван Матвеев предположил, что места в рядах организации могут покупать заключенные с целью освобождения из тюрем.

На своей странице в Twitter Матвеев выразил подозрение в том, что зэки, имеющие хороший достаток, могут платить пригожину за то, чтобы их якобы отправили на войну. Непосредственно на передовой, по мнению аналитика, такие люди не воюют, а отсиживаются в тылу, пока не истечет срок действия контракта, после чего благополучно выходят на свободу.

"Практически уверен, что "места в ЧВК" продаются тем зэкам, которые могут заплатить… Их на передовую не отправляют, они отсиживают полгода в окопе и спокойно выходят на свободу", — считает Матвеев.

Свое мнение аналитик подкрепил ссылкой на новость, которая, по всей видимости, ему показалась довольно подозрительной. В статье идет речь о том, что 66-летний бизнесмен, осужденный на 23 года тюрьмы, якобы отслужил в ЧВК и после освобождения улетел в Турцию.

Вероятно Матвеева смутило стечение таких фактов, как возраст "бойца", его финансовое состояние и возможности.

Стоит отметить, что предположение Матвеева звучат на фоне новостей о том, что зэки из ЧВК "Вагнера" дезертируют "со страшной силой", а учет потерь пригожин и вовсе может не вести.

Напомним, ранее мы писали о том, что российская ЧВК "Вагнера" за время боев против Украины потеряла десятки тысяч завербованных зэков.